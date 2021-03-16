Lise önünde kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Lise önünde kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası ortalığı karıştırdı

16.03.2021 00:47

Lise önünde kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası ortalığı karıştırdı Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir lise binası önünde bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, kadının sevgilisi tarafından tartaklandı.

Lise önünde kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası ortalığı karıştırdı

Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir lise binası önünde bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, kadının sevgilisi tarafından tartaklandı. Gözaltına alınan kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Atatürk Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi önünde cep telefonuyla bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen H.B. (31), başka bir vatandaş tarafından fark edildi. Fotoğrafı çekildiği öne sürülen genç kadının sevgilisi ise şüpheliyi tartakladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar olay yerinde bekletilen şüpheli gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

Lise önünde kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası ortalığı karıştırdı
Lise önünde kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası ortalığı karıştırdı
Lise önünde kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası ortalığı karıştırdı
Lise önünde kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası ortalığı karıştırdı

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Sakarya, Lise, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lise önünde kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok Bayern Münih'te Kingsley Coman, Mercedes marka araçla geldiği için tesislere alınmadı Avrupa Birliği dağılıyor mu? İngiltere'nin ardından Fransa'da da gündem 'Frexit' Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye uyarı! 5 gün boyunca şiddetli kar ve yağmur yağacak Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Çarşaf tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş
Ahmet Çakar: Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam Ahmet Çakar: Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam         
01:01
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı! İstanbul'daki artış korkuttu Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı! İstanbul'daki artış korkuttu         
00:38
Antalya'da lüks bir villada 4 kişinin cansız bedeni bulundu Antalya'da lüks bir villada 4 kişinin cansız bedeni bulundu         
00:01
Bella Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Bella Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor         
23:08
Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak         
21:37
Kuryeyi alıkoyup işkence etmekle suçlanan İpek Hattat hakkında 32 yıla kadar hapis istemi Kuryeyi alıkoyup işkence etmekle suçlanan İpek Hattat hakkında 32 yıla kadar hapis istemi         
19:26
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi         
18:35
Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi         
18:00
Yasak aşkının arabasını çizmesiyle olay olan Ece Erken'den geç gelen pişmanlık itiraf Yasak aşkının arabasını çizmesiyle olay olan Ece Erken'den geç gelen pişmanlık itiraf         
17:41
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 02:15:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lise önünde kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei