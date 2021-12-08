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Lise önünde yaşanan tartışma kanlı bitti: 3 öğrenci bıçaklandı - Son Dakika

Lise önünde yaşanan tartışma kanlı bitti: 3 öğrenci bıçaklandı

08.12.2021 17:40

Kocaeli'de bir lisenin önüne gelen 4 kişi ile yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen öğrenciler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu şahıslardan biri, 3 öğrenciyi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi 4101 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, otomobil ile Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne gelen 4 kişi, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan öğrencilerle tartışmaya başladı.

Yaya geçidindeki öğrencilere yol vermek istemeyince dehşeti yaşattılar

3 ÖĞRENCİYİ BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine şahıslardan birisi yanında getirdiği bıçağı çıkararak Efe U.(17), Osman Ç.(17) ve Ümit K. (17) isimlerindeki 3 öğrenciyi yaraladı. Daha sonra diğer öğrencilerin araya girip kavgayı ayırmasının ardından şahıslar geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Yaya geçidindeki öğrencilere yol vermek istemeyince dehşeti yaşattılar

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan öğrenciler, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Lise önünde yaşanan tartışma kanlı bitti: 3 öğrenci bıçaklandı
Lise önünde yaşanan tartışma kanlı bitti: 3 öğrenci bıçaklandı
Lise önünde yaşanan tartışma kanlı bitti: 3 öğrenci bıçaklandı

Anadolu Lisesi, Jandarma, Otomobil, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lise önünde yaşanan tartışma kanlı bitti: 3 öğrenci bıçaklandı - Son Dakika


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