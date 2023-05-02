Lise son sınıf öğrencilerinde devam zorunluluğu kalktı - Son Dakika
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Lise son sınıf öğrencilerinde devam zorunluluğu kalktı

02.05.2023 13:36

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf öğrencilerinde devam zorunluluğu kalktığını duyurdu. Bakan Özer, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız. Onlar muaf olacaklar" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor. Deprem bölgesindeki eğitime ilişkin bilgi veren Bakan Özer, "Eğitimin normalleşmesiyle ilgili büyük çaba harcadık. Müfredattan çok travmaların aşılmasına odaklandık." dedi. Bakan Özer, "Bölgedeki en güvenli yerin okullar olduğu ortaya çıktı. 466 bin vatandaşımız okullarımızda konakladı." şeklinde konuştu.

"59 BİN ÖĞRENCİ GERİ DÖNDÜ"

Deprem bölgesindeki nakillerle ilgili konuşan Özer, "Okulları normalleştirmeden hayatı normalleştirmemiz mümkün değil. Okulları açtıkça geriye dönüşler hızlandı. 59 bin 922 öğrenci geriye döndü. Dikkat çekici nokta en fazla dönüş Kahramanmaraş'ta. Onu Hatay izliyor 10 bin öğrenci Hatay'a döndü." dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ RAHAT OLSUN"

YKS sınavıyla ilgili konuşan Bakan Özer, "Öğrencilerimiz rahat olsun, fazla yormayacağız. Sınava girecek öğrenciler için 3450 destekleme kursu oluşturduk. Uzman öğretmenlerimizi bölgeye gönderdik. Tüm kitaplarını tekrar bastırdık. Çocuklarımız geleceğini dizayn ederken MEB'in her türlü imkanından faydalanıyorlar." dedi.

12. SINIFLAR DEVAMSIZLIKTAN MUAF

12. sınıfların devamsızlıktan muaf olduğunu duyuran Bakan Özer, "Öğrenciler hep aynı soruları sordu. Bu dönem travmalı bir dönem yaşandığı için bunu erken açıklayacağız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız. Onlar muaf olacaklar. Rahatlıkla YKS'ye girsinler " dedi.

"TELAFİ EĞİTİMLERİNİ YAPACAĞIZ"

Bakan Özer, "Başlangıçta devamsızlığı kaldırdık deprem bölgesinde. Beklediğimizin ötesinde travma yaşadılar. Derdimiz müfredatla ilgili değil. Bu travmayı atlatmalarını sağlamak. Not sistemlerini de değiştirdik. Sınava girmezse birinci dönem notu geçerli olacak. 2. dönem sınava girer yüksek olursa bu notu dikkate alacağız. Notlarına bakmaksızın üst sınıfa geçireceğiz. Önceliğimiz bu süreci hızlıca atlatmak. 16 Haziran'dan sonra telafi eğitimlerini yapacağız. Sağlığını korumakla ilgili güvence verebilmek önceliğimiz." şeklinde konuştu.

YORUMLAR (1)
  • suna genç: uğraşmayın o zaman verin diplomaları gitsinler zaten ülke ülke olalı eğitim sıfır Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, CNN Türk, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise son sınıf öğrencilerinde devam zorunluluğu kalktı - Son Dakika


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