Lise Son Sınıf Öğrencisi, Şehitlerin Karakalem Resimlerini Çizdi

Lise son sınıf öğrencisi, şehitlerin karakalem resimlerini çizdiÇANKIRI - Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencisi tarafından şehitlerin karakalem resimleri çizildi.

Lise son sınıf öğrencisi, şehitlerin karakalem resimlerini çizdi



ÇANKIRI - Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencisi tarafından şehitlerin karakalem resimleri çizildi.

Selahattin inal Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Elif Aktar tarafından Çankırılı 30 şehidin karakalem resmi çizilerek İstiklal Yolu Parkı'nda sergi açılışı gerçekleştirildi.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehtap Meydaneri, "Bugün 18 Mart Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü. Tarihin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale'den bugüne kadar bu topraklar için can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu sergi adı elif, kendi elif gibi dimdik bir kız çocuğunun ailesine vatanına vefa hikayesidir. Bu hikayenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

30 şehidin resmini çizen Elif Aktar yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız topraklar dünya üzerindeki en önemli bölgelerdendir. Jeopolitik değeri yüksek olan vatanımızın Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprüdür adeta. Dünyanın tüm uluslara değeri çok yüksek vatan topraklarımızı korumak için çok şehit vermiş bir ulusuz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anarken burada karakalem ile sınırlı sayıda şehidimizin portrelerini çizmeye çalıştım. Onların nezdinde tüm şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Çankırı İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. Hıdır Ayçiçek ve daire müdürlerinin katılımıyla serginin açılışı gerçekleştirildi.

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