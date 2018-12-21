Son Dakika Haberleri: Lise Son Sınıfta Ders İşlenmeyecek" İddiaları

Lise Son Sınıfta Ders İşlenmeyecek" İddiaları

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığından, bir gazetede yayımlanan haberde yer alan "Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek" ifadesinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Lise Son Sınıfta Ders İşlenmeyecek
Milli Eğitim Bakanlığından, bir gazetede yayımlanan haberde yer alan "Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek" ifadesinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bugün bir gazetede yayımlanan, "Lise son, sınava hazırlık yılı olacak" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberdeki 'Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın bu konuda yapılacak düzenlemelere ilişkin medyaya yansıyan açıklamalarıyla örtüşmeyen haber, yorum ve değerlendirmeleri teyit etmediğimizi bildiririz. Konuya ilişkin yapılacak düzenlemeler bütüncül bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:47 Kaynak: AA

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