Lise son sınıfta kaleme aldıkları "geleceğe mektuplar" 10 yıl sonra ellerine ulaştı - Son Dakika

Lise son sınıfta kaleme aldıkları "geleceğe mektuplar" 10 yıl sonra ellerine ulaştı

01.02.2021 10:59
Lise son sınıfta kaleme aldıkları

Yalova'da lise son sınıftayken edebiyat öğretmeninin yönlendirmesiyle kendilerine hitaben "geleceğe mektup" yazan 20 öğrenci, 10 yıl sonra bu satırları okurken duygu dolu onlar yaşadı.

Yalova'da lise son sınıftayken edebiyat öğretmeninin yönlendirmesiyle kendilerine hitaben "geleceğe mektup" yazan 20 öğrenci, 10 yıl sonra bu satırları okurken duygu dolu onlar yaşadı.

Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Tülay Gökhan, 2011 yılında son sınıf öğrencilerine mektup ödevi verdi.

Gökhan, öğrencilerinden, yıllar sonra açıp okumaları için kendilerine hitaben mektup yazmalarını istedi.

Gençlerin hayallerini, hedeflerini kaleme aldıkları mektupları özenle saklayan Gökhan, aradan geçen 10 yılın ardından bunları eski öğrencilerine posta yoluyla ulaştırdı.

Tülay Gökhan, AA muhabirine, mektup yazdırarak öğrencilerin gelecek hedeflerine odaklanmalarını sağlamak istediğini söyledi.

Öğrencilerin mektuplarda hedeflerinden bahsettiğini belirten Gökhan, "10 yıl sonra mektupları aldıklarında geçmişe, aslında bir anlamda 2011'den 2021'e zaman makinesi kurmuş olacaklardı. Mektupları aldıkları zaman 10 yıl önceye gideceklerdi. Bu 10 yıllık zamanı nasıl geçirdikleri benim için önemliydi. Mektupları bu amaçla yazdırdım." dedi.

Derslere ilgi göstermiyordu, hocası gibi edebiyat öğretmeni oldu

Gökhan, mektupları kaleme aldıklarında 16 yaşında olan öğrencilerinin şimdi 26 yaşında olduklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Birçoğu 'Öğretmenim biz mektubu yazarken aslında kendimize hedef koyduk. Bu hedefler için kendimizce bir şeyler yapmaya çalıştık, uğraştık ve işsiz gençler olmamak için gerçekten hayata farklı yönlerden tutunmaya çalıştık' dediler. Amacımız da buydu. Dolayısıyla öğrencilerin bir kısmı akademisyen olmayı planlıyordu, akademisyen oldular şu anda. Üniversitede makale yazmaya devam ediyorlar. 'Öğretmenim, ben çok iyi gazeteci olurum, spor haberleri yazarım' diyen öğrencilerime bakıyorum kendi işlerini kurmuşlar. Tamamen farklı, ticaretle uğraşıyorlar. Bir kısmı 'Hocam, ben gazeteci olmazsam hukuk okuyacağım' diyen öğrencilerimle de şu anda haberleşiyoruz. Kız futbol takımı kurup antrenörlük yaptıklarını görüyorum."

O yıllarda derslere ilgi göstermeyen bir öğrencisine "İnşallah bir gün öğretmen olursun ve beni anlayabilirsin." dediğini anlatan Gökhan, mektup sonrası dönüş yapan öğrencinin kendisi gibi edebiyat öğretmeni olmasına şaşırdığını ifade etti.

"Beklemediğiniz bir anda elinize mektup geliyor"

Projeye katılan mezunlardan banka çalışanı Ceren Tokgöz de öğrencilik yıllarında öğretmenlerinin 10 yıl sonra kendilerine mektup göndereceğine inanmadıklarını ancak mektuplar ulaştığında farklı duygular yaşadıklarını aktardı.

Çalışmayı çok değerli bulduğunu vurgulayan Tokgöz, "10 yıl sonra bu mektubu almak bile size bir şeylere adım attırmaya sebep oluyor. Çünkü unutmuşsunuz, aklınızda yok ve hiç beklemediğiniz bir anda elinize mektup geliyor. Bu sefer hayata başka şekilde tutkuyla devam etmeye çalışıyorsunuz. Yani azmimiz bir şekilde geri yükleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Marmara Üniversitesinde doktora öğrenimini sürdüren Elif Akçay ise kendisi için yazdığı mektubu aldığında heyecanlandığını söyledi.

Postadan hem mektupların hem öğretmenlerinin kendilerine verdiği cevabın çıktığına işaret eden Akçay, "Zaman kapsülünü geleneksel bir yöntemle açmış olduk. Bizi önemsediğini ne kadar iyi gösterebilirdi bilmiyorum, o yüzden çok duygulandım. Yazdıklarımızı gördük. Hayallerimizden bahsetmiştik, somut bir gerçek olarak elimde tuttum. Başarmışım, gerçekleştirmişim kendimi diye gördüm. Bu çok güzel bir duyguydu." diye konuştu.

Edebiyat, Yalova, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Lise son sınıfta kaleme aldıkları 'geleceğe mektuplar' 10 yıl sonra ellerine ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Rus masöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı! 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum
Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın         
11:17
Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 436 lira seviyelerinde Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 436 lira seviyelerinde         
10:53
56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler 56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler         
10:41
Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı         
10:30
Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler         
09:48
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem         
08:55
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir         
00:03
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!         
19:56
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 11:36:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lise son sınıfta kaleme aldıkları "geleceğe mektuplar" 10 yıl sonra ellerine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei