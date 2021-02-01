Lise son sınıfta kaleme aldıkları "geleceğe mektuplar" 10 yıl sonra ellerine ulaştı - Son Dakika

Yalova'da lise son sınıftayken edebiyat öğretmeninin yönlendirmesiyle kendilerine hitaben "geleceğe mektup" yazan 20 öğrenci, 10 yıl sonra bu satırları okurken duygu dolu onlar yaşadı.

Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Tülay Gökhan, 2011 yılında son sınıf öğrencilerine mektup ödevi verdi.

Gökhan, öğrencilerinden, yıllar sonra açıp okumaları için kendilerine hitaben mektup yazmalarını istedi.

Gençlerin hayallerini, hedeflerini kaleme aldıkları mektupları özenle saklayan Gökhan, aradan geçen 10 yılın ardından bunları eski öğrencilerine posta yoluyla ulaştırdı.

Tülay Gökhan, AA muhabirine, mektup yazdırarak öğrencilerin gelecek hedeflerine odaklanmalarını sağlamak istediğini söyledi.

Öğrencilerin mektuplarda hedeflerinden bahsettiğini belirten Gökhan, "10 yıl sonra mektupları aldıklarında geçmişe, aslında bir anlamda 2011'den 2021'e zaman makinesi kurmuş olacaklardı. Mektupları aldıkları zaman 10 yıl önceye gideceklerdi. Bu 10 yıllık zamanı nasıl geçirdikleri benim için önemliydi. Mektupları bu amaçla yazdırdım." dedi.

Derslere ilgi göstermiyordu, hocası gibi edebiyat öğretmeni oldu

Gökhan, mektupları kaleme aldıklarında 16 yaşında olan öğrencilerinin şimdi 26 yaşında olduklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Birçoğu 'Öğretmenim biz mektubu yazarken aslında kendimize hedef koyduk. Bu hedefler için kendimizce bir şeyler yapmaya çalıştık, uğraştık ve işsiz gençler olmamak için gerçekten hayata farklı yönlerden tutunmaya çalıştık' dediler. Amacımız da buydu. Dolayısıyla öğrencilerin bir kısmı akademisyen olmayı planlıyordu, akademisyen oldular şu anda. Üniversitede makale yazmaya devam ediyorlar. 'Öğretmenim, ben çok iyi gazeteci olurum, spor haberleri yazarım' diyen öğrencilerime bakıyorum kendi işlerini kurmuşlar. Tamamen farklı, ticaretle uğraşıyorlar. Bir kısmı 'Hocam, ben gazeteci olmazsam hukuk okuyacağım' diyen öğrencilerimle de şu anda haberleşiyoruz. Kız futbol takımı kurup antrenörlük yaptıklarını görüyorum."

O yıllarda derslere ilgi göstermeyen bir öğrencisine "İnşallah bir gün öğretmen olursun ve beni anlayabilirsin." dediğini anlatan Gökhan, mektup sonrası dönüş yapan öğrencinin kendisi gibi edebiyat öğretmeni olmasına şaşırdığını ifade etti.

"Beklemediğiniz bir anda elinize mektup geliyor"

Projeye katılan mezunlardan banka çalışanı Ceren Tokgöz de öğrencilik yıllarında öğretmenlerinin 10 yıl sonra kendilerine mektup göndereceğine inanmadıklarını ancak mektuplar ulaştığında farklı duygular yaşadıklarını aktardı.

Çalışmayı çok değerli bulduğunu vurgulayan Tokgöz, "10 yıl sonra bu mektubu almak bile size bir şeylere adım attırmaya sebep oluyor. Çünkü unutmuşsunuz, aklınızda yok ve hiç beklemediğiniz bir anda elinize mektup geliyor. Bu sefer hayata başka şekilde tutkuyla devam etmeye çalışıyorsunuz. Yani azmimiz bir şekilde geri yükleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Marmara Üniversitesinde doktora öğrenimini sürdüren Elif Akçay ise kendisi için yazdığı mektubu aldığında heyecanlandığını söyledi.

Postadan hem mektupların hem öğretmenlerinin kendilerine verdiği cevabın çıktığına işaret eden Akçay, "Zaman kapsülünü geleneksel bir yöntemle açmış olduk. Bizi önemsediğini ne kadar iyi gösterebilirdi bilmiyorum, o yüzden çok duygulandım. Yazdıklarımızı gördük. Hayallerimizden bahsetmiştik, somut bir gerçek olarak elimde tuttum. Başarmışım, gerçekleştirmişim kendimi diye gördüm. Bu çok güzel bir duyguydu." diye konuştu.