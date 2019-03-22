Son Dakika Haberleri: Lise ve Ortaokul Giriş ve Bursluluk Sınavı'na Gazianteplilerden Yoğun İlgi

Lise ve Ortaokul Giriş ve Bursluluk Sınavı'na Gazianteplilerden Yoğun İlgi

39 dakika önce

Dershanesiz eğitim modelinin mimarı ve 35 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en saygın eğitim kurumlarından biri olan Nesibe Aydın Okullarının 2019-2020 öğretim yılında eğitime başlayacak olan Nesibe Aydın Gaziantep Okulları tarafından düzenlenen Lise ve Ortaokul Giriş ve Bursluluk...

Lise ve Ortaokul Giriş ve Bursluluk Sınavı'na Gazianteplilerden Yoğun İlgi, System.String[]
Dershanesiz eğitim modelinin mimarı ve 35 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en saygın eğitim kurumlarından biri olan Nesibe Aydın Okullarının 2019-2020 öğretim yılında eğitime başlayacak olan Nesibe Aydın Gaziantep Okulları tarafından düzenlenen Lise ve Ortaokul Giriş ve Bursluluk Sınavı'na, Gaziantep halkı olağanüstü ilgi gösterdi.

Sınav tarihinin açıklanmasının ardından, 2 ay gibi kısa bir sürede rekor başvuru yapılan Nesibe Aydın Gaziantep Okullarının öğrenci alım sınavına, 8 bin 367 öğrenci katıldı. Yoğun başvuru nedeniyle Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde 17-18 Mart tarihlerinde toplam 6 seans halinde düzenlenen sınavlarda öğrenciler, kayıt hakkı kazanmak için mücadele verirken, veliler de Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekili Mirkan Aydın tarafından yapılan sunumda, kurumun eğitim felsefesi ve Gaziantep'teki hedefleri hakkında merak edilen soruların cevaplarını aldı.

Seminer sonunda kısa bir açıklama yapan Aydın, "Gelişmiş sanayisi ve modern üretim tesisleriyle Türkiye'nin önde gelen ticaret merkezleri arasında yer alan, nitelikli iş gücüne en çok ihtiyaç duyulan Gaziantep'teki hedefimiz, akademik alanda başarılı, bilimsel çalışmaları yakından takip eden, en az bir spor dalı ile profesyonel olarak ilgilenen CEO'lar, yöneticiler ve uzmanlar yetiştirmek olacak. Düzenlediğimiz kayıt kabul sınavına rekor bir sayıyla 8.367 aday öğrencinin katılması, Gaziantep halkının eğitime ne kadar önem verdiğinin en büyük göstergesi. Bu güveni boşa çıkarmamak için Ankara okullarımızdan atanacak kıdemli yönetici ve öğretmenlerimizle birlikte, bölgenin en deneyimli öğretmenlerinden oluşan güçlü bir akademik kadro kurmak için titiz çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Açıklamalarına, şehrin en gözde noktalarından biri olan 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan kampüs inşaatının son aşamaya geldiğini ve bu ay içerisinde veli ziyaretlerinin başlayacağını ifade ederek devam eden Aydın, sınav sonuçlarının ise 26 Mart Salı günü açıklanacağını; anaokulu ve ilkokul sınıflarına öğrenci kabulü için de ön görüşmelerin devam ettiğini belirtti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:56 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



IMF'den Türkiye'ye Çağrı: Hükümetin Anında ve Doğru Yanıt Vermesi Gerekiyor Anayasa Mahkemesi, Aralarında Meclis'te Olan TİP'in de Bulunduğu 5 Siyasi Parti Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Survivor'da Sabriye ve Seda Arasında İpler Gerildi Fındığın Başı 3 Zararlıyla Tehlikede! 1 Milyar Dolarlık Kayıp Yaşanabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 10:35:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lise ve Ortaokul Giriş ve Bursluluk Sınavı'na Gazianteplilerden Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]