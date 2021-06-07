Lise ve ortaokullar yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika

Lise ve ortaokullar yüz yüze eğitime başladı

KIRKLARELİ - Kademeli normalleşme takvimi kapsamında Kırklareli'nde lise ve ortaokullar yüz yüze eğitime başladı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında uzun bir süredir online eğitim gören öğrenciler, yüz yüze eğitime başlamasıyla okul sıralarında yerini aldı. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini alarak okullarına gelen öğrenciler zillerinin çalmasıyla derslerine başladı.

Kırklareli Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin sabahın erken saatlerinde büyük bir sevinç ve heyecan ile okullarına geldi. Maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde arkadaşlarıyla özlem gideren öğrenciler istiklal marşını okuduktan sonra sınıflarına girdi.