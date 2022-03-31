Lisede 1 şaka, 2 intihar - Son Dakika

Ankara Polatlı'da, okulda arkadaşının şaka amacıyla kızlar tuvaletine ittiği ve hakkında 'cinsel taciz' iddiasıyla tutanak tutulunca av tüfeği ile yaşamına son veren E.K.'nin babası Kenan K., DHA'ya konuştu. Okulda neler yaşandığını az çok bildiklerini söyleyen Kenan K., "Okuldan bir telefon geldi bana. 'Oğlunuz bir olaya karıştı, karakola gelmeniz lazım' dediler. Karakola gittim. Daha karakola girmeden başka bir numaradan aradılar. 'Ben polisim, oğlunun telefonu bizde, git oğlunu al gel' dedi. 'Nerede' dedim, 'Sen bulup geleceksin' dediler. Ben de 'Okuldan çıktıysa eve gelmiştir' dedim. Eve geldim ve bu manzara ile karşılaştım. Oğlum intihar etmiş. Kimse yoktu o anda evde, annesiyle biz bahçedeydik. Ne olduysa okulda olmuş. Bu olayda kim suçluysa suçu ortaya çıksın. Diğer intihar eden gencin de ailesinin başı sağ olsun. Allah sabır versin. Onunla da arkadaşlarmış" dedi.