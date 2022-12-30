Engelli öğrencinin şiddet gördüğü görüntüleri kaydeden genç, sokak ortasında saldırıya uğradı - Son Dakika
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Engelli öğrencinin şiddet gördüğü görüntüleri kaydeden genç, sokak ortasında saldırıya uğradı

30.12.2022 10:17

Zonguldak'ta bir lisede engelli öğrenciye arkadaşları tarafından şiddet uygulanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 öğrenci, savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakıldı. İnfial yaratan görüntüleri cep telefonuyla kaydeden liseli genç, sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görülürken, "Adalet sokaklarda" sözleri yazıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir lisede çekilen görüntülerde 11'inci sınıf öğrencisi N.G., sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi. Görüntülerde N.G.'yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti. Bir öğrenci ise N.G.'nin başını art arda beyaz tahtaya vurdu. Baskı uygulanan N.G.'ye zorla şınav çektirildi. Ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda da N.G.'ye baskı yaptı.

MİLLİ EĞİTİM SORUŞTURMA AÇTI

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da bir adım geldi. Olay hakkında soruşturma başlatıldığı açıklayan Bakanlık, " Zonguldak Ereğli'deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit'te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Lisede arkadaşlarını döven 4 öğrenci adliyede (4)

SERBEST BIRAKILDILAR

Okul idaresi olaya karıştığı iddia edilen 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verirken disiplin soruşturması sürüyor. Ayrıca olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 öğrenci, Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. 4 lise öğrencisi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Lisede arkadaşlarını döven 4 öğrenci adliyede (4)

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN ÖĞRENCİ SOKAKTA SALDIRIYA UĞRADI

11'inci sınıf öğrencisi N.G.'nin darbbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lisede arkadaşlarını döven 4 öğrenci adliyede (4)
Lisede arkadaşlarını döven 4 öğrenci adliyede (4)
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Rüzgar Gülü: Yapanların ellerine sağlık. Ailelerinin veremediği adabı muaşeret milletin vicdanında tecelli buldu. Yaptıkları ahlaksızlık yanlarına kar kalmadı. Toplum kendi adaletini uyguladı ve şeraatin kestiği parmak acımaz, kendi düşen ağlamaz misali bir örnek oldu. Kimseyi hor görmeyin, yaratandan ötürü.. Cevap Yaz 125 56 Yayından Kaldır
  • Canan Çalışkan: Haberi okumasını mı bilmiyor bu toplum anlamadım? Sokakta dayak yiyen çocuk bu olayı vidyoya çekip ortaya atan 81 7 Yayından Kaldır
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Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli öğrencinin şiddet gördüğü görüntüleri kaydeden genç, sokak ortasında saldırıya uğradı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Engelli öğrencinin şiddet gördüğü görüntüleri kaydeden genç, sokak ortasında saldırıya uğradı - Son Dakika
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