Engelli öğrencinin şiddet gördüğü görüntüleri kaydeden genç, sokak ortasında saldırıya uğradı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir lisede çekilen görüntülerde 11'inci sınıf öğrencisi N.G., sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi. Görüntülerde N.G.'yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti. Bir öğrenci ise N.G.'nin başını art arda beyaz tahtaya vurdu. Baskı uygulanan N.G.'ye zorla şınav çektirildi. Ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda da N.G.'ye baskı yaptı.

MİLLİ EĞİTİM SORUŞTURMA AÇTI

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da bir adım geldi. Olay hakkında soruşturma başlatıldığı açıklayan Bakanlık, " Zonguldak Ereğli'deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit'te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Okul idaresi olaya karıştığı iddia edilen 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verirken disiplin soruşturması sürüyor. Ayrıca olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 öğrenci, Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. 4 lise öğrencisi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN ÖĞRENCİ SOKAKTA SALDIRIYA UĞRADI

11'inci sınıf öğrencisi N.G.'nin darbbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.