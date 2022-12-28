Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oyun oynattılar! Soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oyun oynattılar! Soruşturma başlatıldı

28.12.2022 19:41

Zonguldak Ereğli'deki bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp döverken bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynattı. Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

Zonguldak'ta yaşanan vahim olayda lisede çekilen görüntülerde 11'inci sınıf öğrencisi N.G. sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi.

TEKME TOKAT DÖVÜP ŞINAV ÇEKTİRDİLER

Görüntülerde N.G.'yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti. Bir öğrenci ise N.G.'nin başını ard arda beyaz tahtaya vurdu. Baskı uygulanan N.G.'ye zorla şınav çektirildi. Ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda da N.G.'ye baskı yaptı.

DİSİPLİNE GİTTİLER

Çekilen görüntülerin yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetimi de disiplin işlemi başlattı. Ayrıca, Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Lisede arkadaşlarını tekme tokat dövüp, zorla oyun oynattılar; o anlar kamerada (2) Lisede arkadaşlarını tekme tokat dövüp, zorla oyun oynattılar; o anlar kamerada (2) Zonguldak'ta bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Zonguldak'ta bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Lisesi, Ereğli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oyun oynattılar! Soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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