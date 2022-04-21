Lisede çıkan kavgada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde lisenin bahçesinde çıkan kavga esnasında yere düşerek kafasını çarptıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Enes Zeki İşcan (17), son yolculuğuna uğurlandı. Olayda gözaltına alınan şahıs ise adliyeye sevk edildi.

Acı olay, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesinde bulunan Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işitme engelli olduğu öğrenilen 11. Sınıf öğrencisi Enes Zeki İşcan ile N.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında yere düşerek kafasını mermere çarpan Enes Zeki İşcan fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenci, Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşcan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 17 yaşındaki İşcan, Geyve ilçesi Nuriosmaniye Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Öte yandan, konuya ilişkin inceleme devam ederken polis ekiplerince gözaltına alınan N.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - SAKARYA