Lisede dehşet saçan öğretmen eşine 5 yıl 11 ay hapis cezası çıktı... Sanık: "Bıçağı diyet için taşıyordum" - Son Dakika

Lisede dehşet saçan öğretmen eşine 5 yıl 11 ay hapis cezası çıktı... Sanık: "Bıçağı diyet için taşıyordum"

GAZİANTEP Gaziantep'te öğretmen eşine küfredildiği iddiasıyla lisede öğrenci ve velisini bıçakla yaralayarak dehşet saçan sanık Abdullah Çatlı hakkında karar verildi. Duruşmada kendisini "Bıçağı diyet için taşıyordum. Öldürme niyetim yoktu" sözleriyle savunan sanık Çatlı'ya verilen müebbet hapis cezası indirim uygulanarak 5 yıl 11 ay hapis cezasına çevrildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Yunus Emre Anadolu Lisesinde 12 Ocak tarihinde öğretmen eşine küfrettiği gerekçesiyle öğrenci Gaffari Taze ile velisi Begli Taze'yi bıçakla ağır yaralamasıyla ilgili tutuklu yargılanan Abdullah Çatlı hakkında karar çıktı. Hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs, silahla basit yaralama, basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 20 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlanan Abdullah Ç. ikinci defa hakim karşısına çıktı. Gaziantep 8 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Ç. ve avukatı katılırken mağdur Begli Taze ile avukatı Mehmet Salih Akaltun da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada sanık Çatlı'nın öğretmen eşi Emine Çatlı ile Begli Taze'nin çocukları Gaffari ve Ömer Taze'de tanık olarak dinlendi.

"Sağlıkçı olduğum için yaralılara müdahale etmeyi bile düşündüm"

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada savunma için söz alan Abdullah Çatlı, olay anında Begli Taze ve çocuklarının kendisine saldırmak için üzerine geldiğini ileri sürdü. Yaşadığı korku nedeniyle saldırıyı defetmek için yaralama olayını gerçekleştirdiğini anlatan Çatlı, "Olay esnasında Ömer yumrukla suratıma vurdu. Birkaç adım peşine verdim. Döndüğümde Gaffari kemer ve yumrukla eşime vuruyordu. Eşim acıdan bağırıyordu. Orada da bir arbede yaşadık. Ben Gaffariye vurduğumu hatırlamıyorum ama avukatım ona bir el bıçak vurduğumu söyledi. Onların aşağıya indiğini görünce 112'yi arayıp ambulans istedim. Sonra eşimi alarak müdür beyin odasına geçtim. Sağlıkçı olduğum için aklımdan aşağıya inip yaralılara müdahale etme düşüncesi bile geçti. Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.

"Bıçağı diyet için taşıyordum"

Sanık Çatlı, mahkeme başkanının "O esnada bıçak neden üzerindeydi?" sorusuna ise "Üzerimde bıçak taşımam. Öyle bir merakım yoktur. Diyet yapıyordum. Sağlıkçı olduğum için elma diyetinin kilo verdireceğini biliyordum. Bu nedenle olaydan bir gün önce bıçağı yıkamak için üzerime almıştım. Bu sebeple üzerimdeydi" cevabını verdi.

"Ben bıçağı ayağına vurmak istedim"

Ağır yaraladığı Begli Taze'ye imkanı olmasına rağmen daha fazla bıçakla vurmadığını sözlerine ekleyen Çatlı, "Gitmesine müsaade ettim. Ben bıçağı ayağına vurmak istedim. Sağlıkçı olduğum için vücudunun neresinin riskli olduğunu bilirim. Boyun ve sırt kısmına gelen darbeleri de o bölgeye vurmak istememiştim. Müşteki kendini savunurken koluma çarptığı için o bölgelere isabet etmiş olabilir" dedi.

"Kaçmasaydım beni de bıçaklayacaktı"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ömer Taze ise Çatlı'nın elinde bıçak olduğunu son anda fark ettiğini söyledi. Sanık Çatlı'yı engellemek için ona yumruk attığını aktaran Taze, "O da bana döndü. Bende beni bıçaklamasından korktuğum için kaçtım. Kaçmasaydım beni bıçaklayacaktı. Beni yakalamasın diye koridorda bulunan tahta fonu ikimizin arasına çekmiştim. O yüzden beni kovalamaktan vazgeçti. Emine Çatlı kardeşim Gaffariyi tuttu. Sonra Abdullah'ı çağırdı. Abdullah da üzerine koşup kalçasına bıçakla vurdu. Sonra babam yaralandığı için telaşlanıp aşağıya indik" ifadelerine yer verdi.

"Mont kalın olmasaydı bıçak darbesi öldürücü olurdu"

Saldırıda ağır yaralanan müşteki Begli Taze'de okula oğlunun sınıfını değiştirmek için gittiklerini belirterek, "Meğer onlar da okula gelmiş. Benim haberim yoktu. Kendisi cebine bıçağını koyarak hazırlıklı bir şekilde gelmiş. İddia edildiği üzere ben okula kavga etmek için gitmemiştim. Öyle bir niyetim olsaydı çocukları götürmezdim. 8 bıçak darbesi vurdu. Şuan gösterdiğim kemerim olmasaydı karın bölgeme de isabet ederdi. Üzerimdeki mont kalın olmasaydı bıçak darbesi kesinlikle öldürücü etki gösterirdi. Oğlum Gaffari 6 yıl üst üste takdir belgesi almış başarılı bir öğrencidir" şeklinde konuştu.

"Meyve bıçağı çıkarıp onlara savurdu"

Tanık olarak dinlenen sanığın eşi Emine Çatlı da eşinin kendisini savunmak için cebinden meyve bıçağı çıkararak onlara savurduğunu söyledi. Eşini korumak için öğrencisi Gaffari'yi arkadan çektiğini belirten Çatlı, "Bu sırada Gaffari onu arkadan çekiştirdiğim için yüzüme yumruk vurdu. Kafama kemerle vurdu. Tabi ben kurtarın diye çığlık atıyordum. Gaffari eşarbımdan tutacak şekilde beni bırakmadı. Eşimde beni kurtarmak için kendisine bıçak vurdu" diye beyanda bulundu.

Savcı müebbet hapis istedi

Sanık, müşteki ve tanık beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanık Abdullah Çatlı'nın kasten öldürmeye teşebbüs ile kasten yaralama suçlarından cezalandırılmasını, üzerine atılı basit yaralama suçundan beraatını, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut somut deliller ve alabileceği ceza miktarı nazara alındığında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaanın ardından söz alan Taze ailesinin avukatı Mehmet Salih Akaltun ise sanığın beyanlarının doğru olmadığını vurguladı. Müvekkilinin bir hareketi olmadan sanığın saldırmaya başladığını aktaran Akaltun, "Haksız tahrik açısından iştirak etmiyoruz. Sanığın eylemini hiçbir şekilde durdurulamayan pozisyonda, kin ve nefretle gerçekleştirildiği görüntüler görülüyor. 8 tane bıçak darbesi vardır. Sanığın tahliye edilmesi ödül olacaktır. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Sanık avukatı ise müvekkili Çatlı'nın suçsuz olduğunu savunarak olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini söyledi. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Çatlı, "Pişmanım, beraatımı talep ederim" dedi.

5 yıl 11 ay ceza verildi, tahliye edildi

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın müşteki Begli Taze'ye yönelik sabit görülen kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına, eylemin teşebbüs aşamasında kalması, eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirmesi ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerinden dolayı cezanın 5 yıl 6 ay hapis cezasına düşürülmesine, sanığın katılan Gaffari Taze'ye yönelik sabit görülen kasten yaralama suçundan 5 ay hapisle cezalandırılmasına ve sanığın hükümle birlikte tahliye edilmesine karar verdi.