Son Dakika Haberleri: Lisede Deprem Tatbikatı

Lisede Deprem Tatbikatı

34 dakika önce

Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi'nde deprem tatbikatı yapıldı.

Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi'nde deprem tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği depremin ardından başlayan sirenle okuldaki öğrenci ve öğretmenler hızla bahçeye çıktı.

Okulun bulunduğu bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Türk Kızılay, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Depremin ardından okuldaki bir sınıfta çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, mahsur kalan öğrencileri de itfaiye aracının yangın merdiveniyle kurtardı. Okulun ikinci katında mahsur kalan iki kişi de itfaiyenin açtığı şişme brandaya atladı.

Bu arada okulun üçüncü katında mahsur kalan öğrenciyi AFAD Şube Müdürü Faruk Öztürk, halatla tırmanarak kurtardı.

Sağlık ve UMKE ekipleri senaryo gereği yaralanan öğrencilere müdahale etti ve sedyeyle Türk Kızılay'ın kurduğu çadıra taşıdı.

Öte yandan, senaryo olmasına rağmen heyecandan fenalaşan bazı öğrencilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Tatbikatın ardından Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ekiplere, öğrencilere ve öğrencilere teşekkür eti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:39 Kaynak: AA

Hasan Rıza, İtfaiye, Edirne, Güncel
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