Lisede ders sırasında yangın çıktı
25 dakika önce
İzmir'deki Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında ders sırasında yangın çıktı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:33 Kaynak: İHA
'deki Aliağa
Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
binasında ders sırasında yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın öğle saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın, ders saatinde başladı. Durumu fark eden öğretmenler öğrencileri binanın dışına çıkardı. İtfaiye
ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. - İZMİR
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