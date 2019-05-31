Lisede ders sırasında yangın çıktı
1 saat önce
Lisede ders sırasında yangın çıktıİZMİR - İzmir'deki Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında ders sırasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:51 Kaynak: İHA
Lisede ders sırasında yangın çıktı
İZMİR - İzmir
'deki Aliağa
Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
binasında ders sırasında yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın öğle saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın, ders saatinde başladı. Durumu fark eden öğretmenler öğrencileri binanın dışına çıkardı. İtfaiye
ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
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