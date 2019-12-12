Lisede "Gürünlü Şehitler Köşesi" oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Lisede 'Gürünlü Şehitler Köşesi' oluşturuldu - Son Dakika

Lisede "Gürünlü Şehitler Köşesi" oluşturuldu

6 saat önce

Sivas Gürün Anadolu Lisesi yönetimi öğrencilerine şehitlik bilincini ve şehadet mertebesini daha iyi anlatabilmek için okulun bir köşesinde Gürünlü şehitler köşesi oluşturdu.

Lisede

Sivas Gürün Anadolu Lisesi yönetimi öğrencilerine şehitlik bilincini ve şehadet mertebesini daha iyi anlatabilmek için okulun bir köşesinde Gürünlü şehitler köşesi oluşturdu.


Oluşturulan Gürünlü şehitler köşesi için Gürün Anadolu lisesinde açılış programı düzenlendi. Açılış programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, Darende Belediye başkanı İsa Özkan, İlçe Emniyet Amiri Enis Şimşek, okul aile birliği, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gürünlü şehitler köşesinin açılışının ardından ise Mehmetçik için düzenlen kermes programına geçildi. Kermeste ailelerin yaptığı yemekler satıldı. Elde edilen gelir ise Mehmetçik Vakfına bağışlandı. - SİVAS

Anadolu Lisesi, Sivas, Gürün, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:37 Kaynak: İHA
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