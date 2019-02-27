Lisede İki Öğrencinin Darbedildiği İddiası
43 dakika önce
Antalya'da iki lise öğrencisini sınıfta darbettikleri iddia edilen 8 kişi yakalandı.
Antalya'da iki lise öğrencisini sınıfta darbettikleri iddia edilen 8 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup öğrencinin, Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Y.S.P. (16) ve G.M'yi (16) sınıflarında darbettikleri iddiasına ilişkin araştırma başlattı.
Polis ekipleri, mağdur öğrenciler ve öğretmenlerin ifadeleri doğrultusunda aynı okulda eğitim gören 8 lise öğrencisini gözaltına aldı.
Öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü. Olaya ilişkin bir öğrencinin daha arandığı bildirildi.
Antalya Milli Eğitim Müdürülüğü de olaya ilişkin idari soruşturma başlatmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:23 Kaynak: AA
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