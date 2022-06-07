Lisede kaydedilen görüntü tepki çekti! Kur'an'ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Lisede kaydedilen görüntü tepki çekti! Kur'an'ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepkiler çığ gibi büyüyor

07.06.2022 11:49

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir lisede gençlerin sınıfta Kur'an-ı Kerim'i top yerine kullanıp oyun oynaması gündem oldu. Okul yönetiminin acil olarak toplanmasından sonra 4 öğrenci disipline sevk edilirken, konu hakkında müfettiş görevlendiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul ile ilgili idari soruşturma başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

YÖNETİM ACİL OLARAK TOPLANDI

Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla okul yönetimi acil olarak toplanarak öğrencileri disiplin kuruluna sevk etti. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

OKUL HAKKINDA DA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği, 4 öğrencinin disipline sevk edildiği ve okul hakkında da idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Antalya'da Tedavi Edilen Yırtıcı Kuşlar Doğaya Bırakıldı Antalya'da Tedavi Edilen Yırtıcı Kuşlar Doğaya Bırakıldı Plasentası rahim duvarına yapışan bebek ile annesi erken müdahaleyle kurtarıldı Plasentası rahim duvarına yapışan bebek ile annesi erken müdahaleyle kurtarıldı
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lisede kaydedilen görüntü tepki çekti! Kur'an'ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:50 Denizli'de bir kadın, taksiden çırılçıplak inip alışveriş yaptı! Tepki çeken görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı
11:49 Lisede kaydedilen görüntü tepki çekti! Kur'an'ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepkiler çığ gibi büyüyor
11:37 TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin 234 imza topladığını açıkladığı sözleri tepki çekti!
11:28 Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, Suriye'de yakalandı!
11:20 Eski Survivor yarışmacısı Meryem Kasap sosyal medya fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlanıyor
11:11 Gram altının fiyatı 991 lira seviyesinden alıcı buluyor!
11:10 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim yılının tatil programını açıkladı
11:10 MHP lideri Bahçeli'den seçime sürecinde etkili olan anket şirketlerine gözdağı: Ayaklarımızda paspas olacaklar
11:08 Rus balıkçının tuttuğu balık görenleri şaşkına çevirdi! İşte daha önce hiç görmediğiniz deniz canlıları
10:43 Bu transfer dengeleri değiştirecek! Norveçli yıldız futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 12:03:21. #1.12#
SON DAKİKA: Lisede kaydedilen görüntü tepki çekti! Kur'an'ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement