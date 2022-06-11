Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki çekmişti! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki çekmişti! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

11.06.2022 15:46

Antalya'nın Serik ilçesinde lise öğrencisi tarafından Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki toplamıştı. Olaya karışan 4 öğrenci disipline sevk edilirken, okul müdürü ve nöbetçi müdür yardımcısı da görevlerinden uzaklaştırıldı. Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirilerek, 4 öğrenci disipline sevk edilerek okul hakkında da idari soruşturma başlatılmıştı.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirilerek, 4 öğrenci disipline sevk edilerek okul hakkında da idari soruşturma başlatılmıştı.

MÜDÜR VE YARDIMCISI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Okul müdürü ve nöbetçi müdür yardımcısının devam eden soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. İki ismin yerine ise vekaleten müdür görevlendirilmesinin yapıldığı belirtildi.

"KURULDA GÖRÜŞÜLDÜKTEN SONRA NİHAİ KARAR ORTAYA ÇIKACAK"

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan da geçtiğimiz günlerde olayı kınadıklarını belirtip, "Konuyla alakalı öğrenciler iş ve işlemleri okul disiplin kurulunda görüşüldü. Okul disiplin kurulundan dosya görüşülmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'na gönderildi. Burada dosya henüz görüşülmedi ve neticeye bağlanan bir karar yok. Kurulda görüşüldükten sonra nihai karar ortaya çıkacak" demişti.

"KARARA BAĞLANINCA BAKANLIK AÇIKLAMA YAPACAKTIR"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın da konuyu yakından takip ettiğini vurgulayan Çalışkan, "Konuyla ilgili kişilerin aldıkları cezaları biz tamamladıktan sonra bakanlığa göndereceğiz. Bakanımızda süreci yakından takip ediyor. Bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek istedik. Şuan herhangi bir şekilde neticeye bağlanmış bir karar yok. Disiplin Kurulunda konu görüşüldükten sonra konu bir karara bağlanacak. Karar ne olursa olsun bu kararı bakanlığa göndereceğiz. Bir karar bağlanınca bakanlığımız net bir açıklama yapacaktır. Bu konuda ilgili muhatabı gereken cezayı alacak. Kutsallarımıza yönelik bu tarz olayları tasvip etmiyor ve kınıyoruz" açıklamalarında bulunmuştu.

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki çekmişti! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

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