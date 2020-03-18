Lisede seri dezenfektan üretimine geçildi - Son Dakika
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Lisede seri dezenfektan üretimine geçildi

6 saat önce

ISPARTA TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yüzey temizleyici olarak kullanılan dezenfektan üretimi yapıyor.

Lisede seri dezenfektan üretimine geçildi, System.String[]

ISPARTA TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yüzey temizleyici olarak kullanılan dezenfektan üretimi yapıyor. Okulda 55 saatte üretilen 38 ton dezenfektan, kentteki okullara ve kamu kurumlarıyla çevre illere gönderiliyor.

Isparta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kimya Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri, yüzey temizliği için kullanılan dezenfektanda seri üretime başladı. Okulda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı reçete kapsamında ve üniversitede yapılan tahlilin ardından elde edilen çalışmalar sonrası üretime hız verildi. Okul Müdürü Osman Topdal, "55 saatte sert yüzeylere genel dezenfekten olarak 38 ton üretim yaptık. Tüm okullara dezenfekte işlemleri için gönderildi. Ayrıca bütün kamu kurumlarına da dağıtıldı. Burdur Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de gönderildi. Yaptığımız ürün Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize verdiği bir reçete var. Bunun üzerinden çalışıyoruz. Aynı zamanda Isparta'da Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde bunun tahlilini yaptırdık. Yüzde 2'lik bir oranla bakteri ve mikrobu öldürdüğünü gördük" dedi.

El dezenfektanı da ürettiklerini kaydeden Topdal, "Ciddi manada alkol sıkıntımız var. 50 kişilik bir ekibiz. Elimizden geldiğince talebi karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'EL DEZENFEKTANI DA DENİYORUZ'

Kimya teknolojisi öğretmeni Belgin Sağlam, "İlimizde dezenfekten üretimine başladık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük bir özveriyle gece gündüz hiç durmadan üretim yapıyor. İçeride üretimde olan dezenfektanın formülünü hazırlıyoruz. El dezenfektanı da deniyoruz. Aslında yapıyoruz ama testini de yaptırdık. Prosedür konusunda seri üretime henüz geçmedik. İzinler alındıktan sonra üretime geçmek istiyoruz. Şu ana kadar yüzey temizleyici olarak 38 ton dezenfektan ürettik. Üretime devam ediyoruz. 10 ton daha ürettik" dedi.

Kimya teknolojisi öğretmeni Emel Moral, "PH ölçümünü burada yapıyoruz. Çünkü yüzeye dezenfektanın etkili olabilmesi için PH önemlidir. Öğrencilerimiz zaten o yeterliliğe sahip. Burada hep birlikte ölçümü yaptıktan sonra içeride üretime geçiliyor" diye konuştu.

Öğrencilerden Yusuf Nami de "Burada klor bazlı dezenfektan üretiyoruz. Burada gece gündüz demeden çalışıyoruz. Okullar tatil olduğu halde biz yine çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle 1,5 tonluk tankerlerimiz var. Çamaşır suyunun hammaddesini koyarak suyla karıştırıyoruz. Sonra işleyip bidonlara yerleştiriyoruz" dedi.

Diğer yandan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da dezenfektan üretimi yapılan okulu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Anadolu Lisesi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:45 Kaynak: DHA

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