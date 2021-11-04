Lisede TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi - Son Dakika

Serik ilçesindeki Anadolu Lisesinde, TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim fuarı törenle açıldı.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Fuar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Şahin, "Bilim fuarları genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır." dedi.

Fuar, protokol üyelerince kurdelenin kesilmesiyle açıldı.

Lisede görevli 18 öğretmenin danışmanlığında 62 öğrenci tarafından hazırlanan fuarda, 21 proje sergileniyor.

Fuarda, "Güneş enerjili sokak hayvanları beslenme sistemi" ile "Yöresel tarihi eser ve el sanatları" isimli projeler ilgi çekti.