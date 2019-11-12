Lisede zeka oyunları atölyesi ve Z-Kütüphane açıldı

Osmaniye'de TOBB Fen Lisesinde Türk Kızılayı'nın desteğiyle kurulan, zeka oyunları atölyesi ve Z-Kütüphane açılışı yapıldı.



Vali Ömer Faruk Coşkun, okulda düzenlenen törende, Kızılay'ın ülke genelinde 46 zeka oyunları atölyesi kurduğu ve 47. zeka oyunları atölyesinin de TOBB Osmaniye Fen Lisesine kurulduğu belirtti.



Coşkun, "TOBB Osmaniye Fen Lisemize de Kızılayımızın destekleri ile zeka oyunları atölyesi oluşturuldu. Atölyede 45 çeşit zeka oyunu bulunuyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Temenni ediyorum ki öğrencilerimiz bu atölyeden ve Z-Kütüphane'den istifade ederek kendilerini geliştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Coşkun ve protokol üyeleri, daha sonra kurdele keserek açılışı yaptı.

Törene, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi Başkanı Mehmet Meke, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.