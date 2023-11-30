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Lisede 'zorbalığa' suç duyurusu (2) - Son Dakika

Lisede 'zorbalığa' suç duyurusu (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMAAksaray Valiliği, fen lisesinde yaşanan 'akran zorbalığı' olayı ile ilgili açıklama yaptı.

Lisede \'zorbalığa\' suç duyurusu (2)
30.11.2023 - 17:55,
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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Aksaray Valiliği, fen lisesinde yaşanan 'akran zorbalığı' olayı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi'nde yaşandığı iddia edilen ve basına 'Akran Zorbalığı' olarak yansıyan habere konu olayla ilgili, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce görevlendirilen müfettişler tarafından incelemeler titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca olay adli makamlara da intikal etmiş olup süreç takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Aksaray Valiliği, Pilot, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Lisede 'zorbalığa' suç duyurusu (2) - Son Dakika
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