 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Liseli öğrenciyi tuvalete kilitleyip dans etmeye zorladılar, kabul etmeyince darbettiler - Son Dakika

Liseli öğrenciyi tuvalete kilitleyip dans etmeye zorladılar, kabul etmeyince darbettiler

Aksaray'da fen lisesinde iki öğrenci, 10'uncu sınıf öğrencisi M.S. A.'yı (15) tuvalete kilitleyip, 'ateş dansı' ismini verdikleri müziği açarak dans etmesini istedi. M.S. A., bu isteği kabul etmeyince darbedildi.

30.11.2023 - 16:19,  Güncelleme: 16:26
Abone Ol

Aksaray'da fen lisesinde iki öğrenci, 10'uncu sınıf öğrencisi M.S.A.'yı (15) tuvalete kilitleyip, 'ateş dansı' ismini verdikleri müziği açarak dans etmesini istedi. M.S.A. dans etmeyi kabul etmeyince üst sınıf öğrencileri, onu darbetti. M.S.A. ile babası Mesut A., 2 öğrenci ile okul müdüründen şikayetçi oldu. Okul yönetimi ise olayla ilgili idiari soruşturma başlattı.

"ATEŞ DANSI" YAPTIRMAK İSTEDİLER

Olay, 22 Kasım'da Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi'ne meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi M.S.A., yüzünü yıkamak için tuvalete gitti. M.S.A.'nın arkasından gelen 12'nci sınıfta okuyan O.Y. (17) ve C.K .(17) tuvaletin kapısını kilitledi. İki öğrenci, 'ateş dansı' ismini verdikleri müziği açarak M.S.A.'nın dans etmesini istedi. M.S.A. ise rahatsız olduğunu belirterek, dans edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine O.Y., M.S.A.'yı arkasından hareket etmemesi için tuttu, C.K ise yüzüne ve karnına yumruk attı.

LİSEDE 'ZORBALIĞA' SUÇ DUYURUSU - YENİDEN

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından okulun müdür yardımcısının yanına giden M.S.A. durumu anlattı. Müdür yardımcısı ise öğrencisinin babası Mesut A.'yı arayarak bilgi verdi. Okula gelen baba kaşından ve gözünden yaralanan oğlunu alarak hastaneye götürdü. Baba ve oğlu darp raporu aldıktan sonra O.Y., C.K. ve okul müdüründen şikayetçi oldu. Olayın ardından okul yönetimi idari soruşturma başlattı.

"YAŞANAN TRAVMATIK BİR OLAY"

Yaşanan olayın çocuklar üzerinde ağır bir travma olarak kalabileceğini söyleyen Mesut A. Aldığımız darp raporunda vücudundaki izler, aldığı darbeler ve şişlikler gözüküyor. Ben karşı taraftan şikayetçiyim. Çünkü yaşanan olay travmatik bir olay. Benim oğlum şu anda okula gitmek istemiyor. Oğlum 10'uncu sınıf öğrencisi, dersleri de çok iyi. Ben bu konunun araştırılmasını istiyorum. Müdür beyle görüştük, 'bu olay 2016-2017 yılları arasında bizim üst sınıf öğrenciler arasında sınav stresinden kaynaklı vakit geçirmek ve eğlence amaçlı yaptıkları ateş dansı isimli bir şeymiş. Ben bunu tasvip etmediğimden dolayı izin vermedim. Fakat öğrenci karşı geldiği için böyle bir olay meydana gelmiştir' dedi. O çocuklar dans et dedikleri zaman benim oğlumun dans etmesi mi gerekiyordu Müdür bey de bu şekilde konuşunca ben iyice sinirlendim. Daha sonra söyledikleri şöyle 'bu öğrencilerden bir tanesi Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecekmiş, sicili bozulursa giremez, çocuğun geleceği ile oynanır' diyor. Benim çocuğumun geleceği ne olacak peki Ben müdürden şikayetçiyim, bu konuda görevini ihmal ediyor. Bu olayın olduğunu bildiği halde müdahale etmiyor" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Aksaray Valiliği, fen lisesinde yaşanan 'akran zorbalığı' olayı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi'nde yaşandığı iddia edilen ve basına 'Akran Zorbalığı' olarak yansıyan habere konu olayla ilgili, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce görevlendirilen müfettişler tarafından incelemeler titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca olay adli makamlara da intikal etmiş olup süreç takip edilmektedir" denildi.

LİSEDE 'ZORBALIĞA' SUÇ DUYURUSU - YENİDEN
Kaynak: DHA

Aksaray, Pilot, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liseli öğrenciyi tuvalete kilitleyip dans etmeye zorladılar, kabul etmeyince darbettiler - Son Dakika


22:00
TFF, Süper Lig ekibine 3 puan silme cezası verdi TFF, Süper Lig ekibine 3 puan silme cezası verdi
21:46
Nordsjaelland-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu Nordsjaelland-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
21:39
Özgür Özel, TBB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki gösterdi Özgür Özel, TBB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki gösterdi
21:10
Art arda goller yiyen Beşiktaş maçın başında neye uğradığını şaşırdı Art arda goller yiyen Beşiktaş maçın başında neye uğradığını şaşırdı
20:03
Yunanistan devlet televizyonu, Türkiye'nin Trakya topraklarını Yunan bayrağıyla gösterdi Yunanistan devlet televizyonu, Türkiye'nin Trakya topraklarını Yunan bayrağıyla gösterdi
19:42
Türk Tabipleri Birliği'nden Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı sonrası ilk açıklama: Görevimizin başındayız Türk Tabipleri Birliği'nden Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı sonrası ilk açıklama: Görevimizin başındayız
19:07
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevine mahkeme kararıyla son verildi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevine mahkeme kararıyla son verildi
18:53
Galatasaray maçını kazanamayan Erik Ten Hag, 2 isme yol verdi Galatasaray maçını kazanamayan Erik Ten Hag, 2 isme yol verdi

Son Dakika
22:00 TFF, Süper Lig ekibine 3 puan silme cezası verdi
21:46 Nordsjaelland-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
21:39 Özgür Özel, TBB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki gösterdi
21:10 Art arda goller yiyen Beşiktaş maçın başında neye uğradığını şaşırdı
20:03 Yunanistan devlet televizyonu, Türkiye'nin Trakya topraklarını Yunan bayrağıyla gösterdi
19:42 Türk Tabipleri Birliği'nden Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı sonrası ilk açıklama: Görevimizin başındayız
19:07 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevine mahkeme kararıyla son verildi
18:53 Galatasaray maçını kazanamayan Erik Ten Hag, 2 isme yol verdi
18:22 Türk askerinin Libya'daki görev süresini 24 ay daha uzatan tezkere, Meclis'te kabul edildi
17:54 Hamas, 2 İsrailli rehineyi daha Kızılhaç'a teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2023 22:20:50. #1.11#
SON DAKİKA: Liseli öğrenciyi tuvalete kilitleyip dans etmeye zorladılar, kabul etmeyince darbettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement