Lisedeki deprem tatbikatında İdlib şehitleri unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lisedeki deprem tatbikatında İdlib şehitleri unutulmadı - Son Dakika

Lisedeki deprem tatbikatında İdlib şehitleri unutulmadı

6 saat önce

SİVAS'ta, Sivil Savunma ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, lisede deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Lisedeki deprem tatbikatında İdlib şehitleri unutulmadı, System.String[]

SİVAS'ta, Sivil Savunma ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, lisede deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, gerçeği aratmazken, AFAD ekipleri, İdlib şehitleri için okul binasının penceresinden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' pankartı açtı.

Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 kişi katıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat senaryosuna göre, merkez üssü Altınyayla ilçesi Deliler fay hattında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Ayhan da sınıfta öğrencilerle sohbeti sırasında depreme yakalandı. Ayhan ve öğrenciler, sıraların altına girerek, depremden korunmaya çalıştı. Deprem sonrası lisenin kalorifer dairesinden sızan doğal gaz sonucu patlama oldu ve binada oluşan hasar sonrası yangın çıktı. Bunun üzerine afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi, enkaz altında kalanları kurtarmak için ekipler, çaba harcadı. Yaralı kurtarılan afetzedeler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.

Başarılı geçen tatbikatın ardından AFAD ekipleri, İdlib şehitlerini de unutmayarak, okul binasının penceresinden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' pankartı açtı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:56 Kaynak: DHA
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