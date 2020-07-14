Lisedeki patlamada ölen Ramazan öğretmenin babası: Oğlumun ismi bir okula verilsin - Son Dakika

MERSİN'de bir lisenin kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in (44) babası Kahraman Şahin, oğlunun bir vatan hizmeti verirken hayatını kaybettiğini ve şehit olduğunu belirterek, "O hayatı boyunca milleti için çalıştı. İsminin bir okula verilmesini istiyorum" dedi.
Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında 4 Temmuz'da meydana gelen patlamada yaralanan öğretmen Ramazan Şahin, 10 Temmuz'da tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ramazan Şahin'in cenazesi, Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Şahin ailesi ise oğullarının vatana ve millete hizmet ederken öldüğü için şehit olduğunu bundan dolayı oturdukları mahallenin girişine büyük bir Türk bayrağı astıklarını belirtti. Baba Kahraman Şahin, oğlunun acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini onun vatanına hizmet verirken ölmesinin kendilerini gururlandığını söyledi.