Lisedeki Üniversite Yaşamı
1 saat önce
Anabilim Eğitim Kurumları Anabilim Eğitim Kurumları 2019-2020 eğitim yılında Çekmeköy'e taşıyacağı Fen ve Teknoloji Lisesi ve Anadolu Lisesi ile yeni bir heyecan yaşıyor.
Anabilim Eğitim Kurumları, 30 yılı aşkın köklü eğitim sistemi ve yüksek kalite standartlarının bir göstergesi olarak yoğun talepler karşısında lise kademesini 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Çekmeköy'de bulunan yeni binasına taşıyor.
Anabilim Fen -Teknoloji ve Anadolu Lisemiz bünyesindeki bina 29 derslik, mekatronik, genetik, FLL, , maker,fizik – kimya, insansız hava aracı laboratuvarlarının yanında birçok donanıma da sahip olacak. Sıra dışı mimarisi, ileri teknoloji, esnek öğrenme ortamları, derslik düzeni ve zilsiz akışıyla öğrencilerine üniversite havasını hissettirecek olan yeni binası ve eğitim ortamları ile öğrencilere kendini özel hissettirecek.
Anabilim markası ülke gerçeklerine duyarlı, sorunlara bilimsel ve evrensel çözümler üreten, eğitimdeki gelişmeleri sadece takip eden değil, aynı zamanda eğitime yön veren bir eğitim kurumu olarak önemli bir değer olmaya devam edecektir.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:22 Kaynak: Bültenler
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