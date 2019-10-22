Liseden kimya sektörüne üretim katkısı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki yıldır sıvı deterjan imal edilen Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bu sene 56 ton üretimle 185 bin liralık ciroya ulaşıldı.

Edincik Mahallesi'nde faaliyet gösteren okulun Kimya Teknolojisi Bölümünde döner sermaye yöntemiyle kurulan imalathanede, öğrenciler tarafından 9 çeşit sıvı deterjan üretiliyor.

Öğretmenlerinin desteğiyle ürettikleri deterjanları 5, 10 ve 20 kilogramlık bidonlara koyarak satışa hazır hale getiren öğrenciler hem teorik bilgilerinin pratiğini yapma imkanı buluyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) sağladığı mali destekle kurulan analiz laboratuvarında ise daha kaliteli bir üretim için araştırmalar sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek lisesi öğrencilerinin ara eleman değil "aranan eleman" olarak hem Balıkesir'e hem de Türkiye'ye katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Okul Müdürü Aysun Karadayı, şu anda Balıkesir il geneli olan dağıtım ağını yurt geneline yayarak cirolarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Müdür Yardımcısı Murat Börtlü de okulda iki yıl önce döner sermaye sistemine geçildiğini söyledi.

Börtlü, 2017 yılının sonuna doğru üç çeşit deterjanla üretime başladıklarını belirterek, "Müşterilerden gelen talep doğrultusunda ürünler 9 çeşide kadar yükseldi. Ürünlerimizi 'R&G' markası adı altında müşterilerimize ulaştırıyoruz. Markamız tescillidir, 10 yıllığına patent başvurusu yapılmış ve alınmıştır." dedi.

Ürünlerini ağırlıklı olarak Bandırma'daki kamu kurum ve kuruluşlarına sattıklarını aktaran Börtlü, Balıkesir ili sınırları içinde sevkiyatın en geç 3 gün sürdüğü bilgisini verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız'ın desteğiyle geçen yıl İl Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğünden sipariş alıp yaklaşık 38 ton ürün gönderdiklerini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 2019 yılında 56 bin ton üretimle 185 bin lira ciromuz var ancak üretim miktarı ve ciromuzu artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okulumuzda bulunan laboratuvarda Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çamaşır suyu, banyo tuvalet ve yüzey temizleyici, sıvı el ve bulaşık sabunu ile köpük sabun üretiyoruz. Yumuşatıcı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor."

"Her gün deney yapıyoruz"

Öğrencilerden Ceyda Balçık ise derslerde öğrendikleri teorik bilgileri imalathanede pratiğe dönüştürdüklerini belirtti.

Her gün deney yaptıklarını, laboratuvar cihazları sayesinde yeni bilgiler edindiklerini söyleyen Balçık, "Okuldan mezun olduktan sonra bir işletmeye gittiğimizde sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Öğretmenlerimiz ve okul idaresinin üzerimizde emekleri çok fazla, onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.