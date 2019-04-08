Akdeniz Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, köklü geçmişe sahip olan geleneksel Türk sanatlarını tanıtmak, gençlerin sanata karşı duyarlılığını artırmak amacıyla "Liseden Üniversiteye Sanat Köprüsü" projesi başlattı. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğiyle gerçekleştirilen proje ile 15 lise belirlendi. Proje koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu
ve öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Öznur Aydın
, Araştırma Görevlisi Serap Sezen, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sağ
, Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, Öğretim Görevlisi Züleyha Zor'un yer aldığı proje kapsamıda ilk olarak İsmet İnönü
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
ve Neriman Erol Yılmaz
Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilere tanıtım yapıldı.
Ayrıca uzmanlar eşliğinde lise öğrencilerine geleneksel sanatlardan hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, dokuma, kalıp baskı, keçe, ahşap boyama ve yakma, batik, doğal boya uygulamaları, dekoratif süsleme gibi sanatların uygulaması gösterildi.
Proje koordinatörü ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu
yaptığı açıklamada, proje kapsamında, sanata ve sanatçıya saygıyı, bilinçli, erdemli, sanatsever nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.
Projenin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği Atatürk
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, ATSO Güzel Sanatlar Lisesi, Gülveren Anadolu Lisesi, Akdeniz Anadolu Lisesi, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Konyaaltı
Anadolu Lisesi, Muhittin Böcek
Anadolu Lisesi, Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi, Antalya Lisesi, Antalya Ticaret Borsası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Türk Telekom
Anadolu Lisesi, Necati Dölen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde devam edeceği belirtildi.