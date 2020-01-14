Liseler arası futbol turnuvasının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Liseler arası futbol turnuvasının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi oldu - Son Dakika Spor

Liseler arası futbol turnuvasının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi oldu

6 saat önce

Bilecik'te düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi oldu.

Liseler arası futbol turnuvasının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi oldu, System.String[]

Bilecik'te düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi oldu.


Bilecik'te 8 okulun A ve B grubundan başladığı turnuvanın final maçında, rakibi Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesi 4-3 penaltı sonuçları ile yenen Hasan Kol'un öğrencileri şampiyonu oldu. 8 takımın A ve B grubunda mücadele ettiği müsabakalar sonrası A grubundan 3'de 3 yapan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ile 3'de 2 yapan Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesi yarı finale yükseldi. B grubunda 2 galibiyet 1 beraberlik alan Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi ile Özel Sınav Koleji yarı finale yükseldi. Yarı finalde 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi rakibi Özel Sınav Koleji 1-0, Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi'nin 3-1 yenerek finale yükseldi. Final müsabakası Bilecik Sentetik Saha'da 35'er dakikalık 2 devrede oynanan müsabakanın 28'inci dakikasında Doğukan Üre Bilecik ekibini öne geçirirken, 31'inci dakikada Emre Çınar Osmaneli ekibinin beraberlik golünü kaydetti. Maç 1-1'lik skorla sona ererken, penaltı atışları sonrası maçı 4-3 kazanan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Bilecik şampiyonu oldu.


Şampiyonluk kupası alan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 21-22 şubat tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek olan Türkiye Liseler Arası Grup Müsabakalarına katılmayı hak kazandı. - BİLECİK

Anadolu Lisesi, Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dünyanın en çok kazanan kulübü Barcelona
Juventus, Merih'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı Monaco, Younes Belhanda'ya talip oldu Sergen Yalçın'dan Guilherme açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 23:11:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Liseler arası futbol turnuvasının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]