Son Dakika Haberleri: Liseler Arası Futsal Şampiyonasında İki Kayseri Takımı Finallerde Yer Alacak

Liseler Arası Futsal Şampiyonasında İki Kayseri Takımı Finallerde Yer Alacak

9 dakika önce

Liseler arası kız-erkek Fusal Türkiye Şampiyonası yarı final maçları sona erdi.

Liseler Arası Futsal Şampiyonasında İki Kayseri Takımı Finallerde Yer Alacak, System.String[]
Liseler arası kız-erkek Fusal Türkiye Şampiyonası yarı final maçları sona erdi. Kayseri'yi temsil eden kızlarda Kayseri Spor Lisesi, erkeklerde ise Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarı final maçlarındaki başarıları ile finallere katılma hakkı kazandı.

Liseler arası futsal müsabakalarında Kayseri şampiyonu olan kızlarda Kayseri Spor Lisesi, erkeklerde ise Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları grup maçlarını tek tek geçerek finallere isimlerini yazdırdılar. Kayseri Lisesi Futsal takımı Osmaniye'de grup maçlarını şampiyon tamamladıktan sonra Adıyaman'da yapılan yarı final maçlarında yer aldı. Adıyaman grubunu da lider tamamlayan Kayseri Spor Lisesi, Trabzon'da yapılacak ve 8 takımın katılacağı Türkiye finallerine katılma vizesi elde etti. Erkeklerde ise Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grup maçlarını Osmaniye'de oynadıktan sonra yarı final maçlarını ise Karaman'da başarılı bir şekilde tamamladı ve Trabzon'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:45 Kaynak: İHA

Türkiye, Kayseri, Spor
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