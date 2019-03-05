Son Dakika Haberleri: Liseler Arası "Hatırla ve Hayal Et" Yarışması Başladı

Liseler Arası "Hatırla ve Hayal Et" Yarışması Başladı

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığınca desteklenen liseler arası "Hatırla ve Hayal Et" adlı deneme, hikaye ve şiir yarışması başladı.

Liseler Arası
Cumhurbaşkanlığınca desteklenen liseler arası "Hatırla ve Hayal Et" adlı deneme, hikaye ve şiir yarışması başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Merkezi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve 22 Mart'ta sona erecek liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışması bu sene "Hatırla ve Hayal Et" başlığıyla yapılacak.

Anadolu'daki farklı din, dil, etnik aidiyet ve yaşama tercihleri ile birlikte yaşamanın getirdiği imkan ve birlik olmanın sağladığı gücü yeniden idrak etmenin amaçlandığı yarışmada birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.

Çeşitli edebiyat dergilerine üyelik de kazanacak olan dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi için 17 Haziran'da tören yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:41 Kaynak: AA

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