Liseler Arası Münazara Yarışması Finali Gerçekleştirildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Liseler Arası Münazara Yarışması"nın finali Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof.Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.Gençlerin Üzerinde Ailenin mi, Etkisi Daha Fazladır? Gençlerin Üzerinde Çevrenin mi, Etkisi Daha Fazladır? konularının ele alındığı 4.Münazara Yarışması Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi ile TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında yapıldı. Jüri Üyeliğini Refahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Kaplanoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cem Baygın, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Mahmut Abdullah Arslan , Erzincan Spor Lisesi Rehber Öğretmeni Hatice Yıldız ve Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Gani Ertaş yaptı.Yarışmaya Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı , Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek , 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nuri Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.Yarışmanın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Her kültür aslında kendi eğitim sistemini üretir her toplumda eğitim o toplumun kültüründe var olan bilgi deneyim tecrübelere göre şekillenmiş olur. Aslında bizim kültürümüzde eğitim sürecinin sonuçları çıktıları hemen görmek isteriz hemen onlara sahip olmak isteriz. Burada bu münazara yarışmasında aslında hep söylemiş olduğumuz müsabakalardan sonra bu müsabakaların yarışmanın sonucunda kaybeden yok aslında, belki bu cümlenin en çok anlam bulduğu yarışma bu yarışmadır. Burada finale kadar gelen öğrencilerimiz başta olmak üzere daha önceki turlarda elenen öğrencilerimizin hiçbiri kaybetmedi. Aslında hepsi de kazandı.2018-2019 eğitim öğretim yılında 2023 Vizyonunun çizmiş olduğu yol haritasıyla yola çıktık. Bu yıl 2023 eğitim Vizyonunda aklıselim kalbi Selim gençler yetiştirmek bizim hedefimiz. Bu aklıselim gençleri yetiştireceğiz. Evet, bugün artık yapay zeka nanoteknoloji endüstri 4,0'ı devrimlerini konuştuğumuz günlerde bizlerin de gençlere yönelik akıllarını çok daha iyi kullanabilecek olan çalışmaların altına imza atmak zorunluluğumuz var işte, bundan dolayıdır ki Sayın Valimizin de çok yakinen bilip ve takip ettiği okullarımızda okul öncesi bilgisayarsız kodlama eğitimi, ortaokullarımızda özellikle robotik ve kodlama yazılımları ve TÜBİTAK yarışmaları ve bunların hepsini neticesinde ortaokul öğrencilerimiz ve lise öğrencilerimizin katıldıkları TÜBİTAK'lar da hem proje yapma da Türkiye 'de birincisi, bölgede birinci, hem projelerin neticesinde öğrenci başına düşen başarılı projelerin bölgede yayınlanması ve netice almasında yine Türkiye'de birinciyiz.Kalbi Selim gençler bizim maksadımız ve bizim gayemiz şudur. Amacımız şudur, kalbinde merhamet duygusu olmayan ve bununla birlikte zevki selim gençleri yetiştirmekle ilgili olarak edebiyatla anlayan sanattan anlayan zihniyeti yetiştirmek zorundayız. Ben özellikle dördüncüsünü düzenlemiş olduğumuz ve her katılımında netice olarak ister derece alsın ister almasın her münazara yarışmasında çok güzel çalışmalara şahit oldum ve burada gençlerimizin de böyle güzel bir çalışmanın altına imza atmadan önce çok ciddi hazırlandıklarını emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.Her iki okuldan da izleyici öğrencilerin bulunduğu yarışma dostça bir havada geçerken yarışmacı öğrenciler sunumlarıyla izleyicileri kendilerine hayran bıraktılar.Yarışmanın sonucunu açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, her yarışmanın bir kazananı bir kaybedeni vardır. Bu yarışmanın kaybedeni olmadığını belirtirken her iki okulu da performanslarından ötürü tebrik etti. Bu yarışmanın aslında bir kaybedeni olmadığını ve kazananın "kardeşlik" olduğunu vurgulayan Gün, puan üstünlüğüyle birinciliği TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi alırken, ikinciliği ise Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi göğüslemiştir dedi.Gerçekleştirilen belge ve ödül töreninin ardından çekilen fotoğraflarla yarışma sona erdi. - ERZİNCAN