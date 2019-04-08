Liseler Arası Öykü Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE) tarafından düzenlenen "Liseler arası Öykü Yarışması" ödül töreni gerçekleştirildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE) tarafından düzenlenen "Liseler arası Öykü Yarışması" ödül töreni gerçekleştirildi.



Bu yıl altıncısı organize edilen Liseler arası Öykü Yarışmasında dereceye giren öğrencilere Şair Zihni Kültür Merkezinde düzenlenen törenle ödülleri verildi. Törene Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, BAYPROJE Yönetim Kurulu Başkanı Akın Bayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rıfat Yıldız, Bayburt Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Dr. Hayriye Şengün, öykü yarışmasında dereceye giren öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.



Törende bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bu toprakların edebi anlamda birçok şair ve yazarı yetiştirdiğini, ortaya koydukları eserlerle gönül tellerini titreten ozanların yurdu olduğunu kaydederek, "Zihni'lerin, Celali'lerin, İrşadi'lerin, Ağlar Baba'ların yurdunda edebiyat farklı bir boyutta değerlendirilir. Şair Zihni'nin oğlu Revai Bey'in ilk manzum eseri olan Hikaye-i Garibe'si önemlidir. Bayburt tarihinde yazılan önemli eserlerden biri Hikaye-i Garibe'dir."dedi.



Kendisinin kimyager olmasına rağmen edebiyatçı ve tarihçi olarak bilindiğini belirten Başkan Pekmezci, bu konularla ilgili birçok araştırma yaptığını ifade ederek, "İlk Türk sözlüğü Divan-ı Lügatit Türk'ü incelediğimiz zaman Bayburt'ta kullandığımız birçok deyim ve kelimenin tarihin uzak yıllarından kullanılarak günümüze kadar geldiğini gördüğümüzde mutluluk içerisinde oluyorum. Biz toplumsal olarak kültür dokumuzu bozmadan gelecek kuşaklara aktardığımız zaman millet olma vasfımızın temelini oluştururuz. Bizim çocuklarımız ve bizden sonra gelecekler bu kültür dokusunu gelecek kuşaklara aktardığı takdirde bu milletin her şeyiyle güçlü yapısal olarak manevi ve milli değerlerle bezenmiş bir yapının milletimizi ayakta tutacağına gönülden inananlardanım. Bu vesileyle BAYPROJE'nin değerli yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bu bir gönül sevdasıdır; kilometrelerce öteden bir memleket sevgisinin ifadesi olarak buraya gelmişler ve emek veriyorlar, çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Onları yürekten kutluyorum. Her bir Bayburtlu BAYPROJE'nin mensupları gibi çalışır ve ortaya bir şey koyarsa bugünkü Bayburt yarınların umudu olacaktır." şeklinde konuştu.



Ödül töreni, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BAYBURT

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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