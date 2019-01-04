Son Dakika Haberleri: Liseler Arası Tiyatro Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

Liseler Arası Tiyatro Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

44 dakika önce

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen liseler arası tiyatro yarışmasının ödül töreni ve galası Cebeli Bereket Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Liseler Arası Tiyatro Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti, System.String[]

Milli Mücadele ve Kahramanlık konulu tiyatro yarışmasına il genelinden toplam 10 okul katıldı. Birbirinden güzel oyunların sergilendiği yarışmada en yüksek puanı alan Rahime Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmada Adnan Oğuz Anadolu Lisesi ikinci, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi üçüncü oldu.

Programda,Rahime Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibi yarışmada birincilik kazanan oyununu sergiledi. Kahramanlık ruhu yüklü tiyatro oyununda izleyenler duygulu ve gururlu anlar yaşadı.

Tiyatro ekibi, özverili ve üstün gayretleri ile sergiledikleri oyuna büyük alkış topladı. Yarışmada birincilik ödülünü almaya hak kazanan tiyatro ekibine ödülünü Belediye Başkanı Kadir Kara verdi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara programda yaptığı konuşmada; "Milli Mücadele ve Kahramanlık konulu bu tiyatro eserinde emeği geçen herkese Osmaniyem ve Osmaniyeli hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışmada ikinci ve üçüncü olan okulları da sahneye davet ediyorum. Çünkü atalarımız bu vatanı hep birlikte omuz omuza vererek kurtardılar. Bizde bu birliği daima koruyacağız. Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro yarışmasına katılan herkesi canı gönülden tebrik ediyor 7 Ocak günü kutlama programlarına tüm Osmaniye'yi bekliyor herkese saygılar sunuyorum." İfadelerini kullandı.

BAŞKAN KADİR KARA, 'YARIŞMADA DERECEYE GİREN TÜM OKULLARIMIZA ÇANAKKALE GEZİSİ DÜZENLEYECEĞİZ"

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen liseler arası tiyatro yarışmasının ödül gecesine Başkan Kadir Kara'nın öğrencilere yaptığı büyük jest damgasını vurdu. Sahnede tüm okulların büyük emek ve gayretlerine hep birlikte şahit olduklarını ifade eden Başkan Kara, yarışmada dereceye giren üç okulun daÇanakkale gezisine gönderileceği müjdesini verdi.

Dereceye giren okullara ödülleri Belediye Başkanı Kadir Kara , Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan, Osmaniye İl Jandarma Alay Komutanı,Jandarma Albay Tamer Bilacan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik tarafından verildi .

Programa , kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, MHP ve Ak Parti belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenleri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:44 Kaynak: Bültenler

Kadir Kara, Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz Yasak Aşk Cinayetinin Kilit İsmi Konuştu: İlişkimiz Cinsel Boyuta Varmıştı

Hakan Şükür'ün Babası İçin FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi 11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:28:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liseler Arası Tiyatro Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]