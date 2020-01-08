Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı - Son Dakika
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Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

6 saat önce

Erzurum'da 5 gün sürecek Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası başladı.

Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı, System.String[]

Erzurum'da 5 gün sürecek Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası başladı.

Palandöken ilçesindeki 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda başlayan ve 42 ilden 214 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular kıyasıya mücadele ediyor.

Şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kentte ulusal ve uluslararası düzeyde müsabakaların yapıldığını söyledi.

Kentte kısa bir süre önce Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın yapıldığını anımsatan Taşkesenligil, "Müsabakalarımızda hiçbir sıkıntı yaşamadan Türkiye şampiyonlarını bağrımıza bastık. Bugün başlayan lise düzeyindeki şampiyonlarımızı da 5 gün boyunca Erzurum'da misafir edeceğiz." dedi.

Taşkesenligil, sporun hayatta çok önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, "Hayat sporsuz olmaz. Bugün birçok imkana sahibiz ve bu salonları iyi değerlendirmek gerekiyor. Spor yapan ile yapmayanın görünüşü bile farklıdır. Spor ahlaklı ve kendine öz güvenli olmayı sağlayan bir araçtır. Sporda en önemlisi bu işte zevk alarak yapmaktır." diye konuştu.

Şampiyona 12 Ocak Pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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