Liseler arası 'uluslararası robotik yarışma' İzmir'de başlıyor - Son Dakika

Dünyanın en prestijli liseler arası uluslararası robotik yarışması FIRST® Robotics Competition bu sezon ilk defa İzmir'de düzenlenecek. 31. Sezonunda FIRST takımları ulaşım/taşımacılık sorunlarını göz önünde bulundurarak, belirlenen görevleri yerine getiren robotlar tasarlayıp, inşa edecekler. Öğrencilerden, belirlenen oyun ve kurallar dahilinde robotlarını tasarlayarak üretmesi ve aynı zamanda kendi iş planlarını oluşturup kaynak bularak sürdürülebilir bir takım oluşturması bekleniyor.

30 yıldır Amerika'da devam eden FIRST® Robotics Competition etkinliği, 2018 yılı itibariyle, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak üzere Türkiye'de de Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenleniyor. Etkinliğin amacı; lise çağındaki gençlerin takım ruhunu, yardımlaşmayı ve sonuç yerine sürece odaklanarak, birlikte kazanmayı öğrenmesidir.

Yarışmalar, 33 ülkeden 95.000'i aşkın öğrencinin katılımı ile Türkiye'nin de arasında bulunduğu 8 ülkede düzenleniyor. Artan takım sayısı ve programa olan yoğun ilgi nedeniyle 2022 sezonunda Türkiye'de 3 etkinlik düzenlenecek. Sezonun ilk etkinliği İzmir Regional 4-6 Mart tarihlerinde Fuar İzmir, Gaziemir'de düzenlenecek olup İstanbul'da ise arka arkaya düzenlenecek iki turnuva (15-17 Mart, İstanbul Regional ve 18-20 Mart, Bosphorus Regional) ile sonlanacak. Turnuva sonuçlarına göre belirli ödülleri kazanan takımlar 20- 23 Nisan 2022 tarihinde Houston'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı kazanacaktır.

İzmir Regional'da 9 ilden ( Ankara, Balıkesir, Çorum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Samsun) 32, Polonya'dan 1 ve Kazakistan'dan 1 takım ile toplam 34 takım tasarladıkları robotları ile duyarlı profesyonellik çerçevesinde kıyasıya yarışacak!

PROGRAMI YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

"Son üç yıldır globalde en büyük büyüme rekorunu Türkiye'de tutmanın gururunu yaşıyor, etkinliğin gerçekleşmesi için destek veren tüm gönüllü ve sponsorlara teşekkür ediyoruz" diyen Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilcisi Ayşe Selçok Kaya aynı zamanda etkinliğin her kesimden katılımcıyı bir araya getirme özelliği nedeniyle, programın daha fazla öğrenciye ulaşması ve öğrencilerin daha lisedeyken kariyer hedeflerini belirlemelerine fırsat sağladığı için programı yaygınlaştırma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Üç gün boyunca bilimin, teknolojinin ve yaratıcılığın ön planda olacağı Türkiye bölgesel etkinliklerine katılımın ücretsiz olduğu ve etkinliğin herkese açık bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

ETKİNLİK TAKVİMİ

4-6 Mart 2022 İzmir Regional - Fuar İzmir, Gaziemir-İzmir

15-17 Mart 2022 İstanbul Regional - Volkswagen Arena, Maslak-İstanbul

18-20 Mart 2022 Bosphorus Regional - Volkswagen Arena, Maslak-İstanbul