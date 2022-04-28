DÜNYA ŞAMPİYONU BİTLİSLİ SPORCULARA, ÇİÇEKLİ KARŞILAMA - Son Dakika

BİTLİS Özel Final Akademi Lisesi öğrencileri, Slovakya'da düzenlenen liseler arası dünya kros şampiyonasında, takım olarak altın madalya kazanarak birinci geldi. Kente dönen şampiyon takım, çiçeklerle karşılandı.

Bitlis Özel Final Akademi Lisesi'nin 6 öğrencisi, 24 Nisan'da Slovakyo'da düzelenen liseler arası Dünya Kros Şampiyonası'nda, takım olarak birinci oldu. Kazandıkları altın madalya ve kupaları ile kente dönen şampiyon takım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Şube Müdürü Faruk Budak, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Dalkılıç ve Atletizm Milli Takım Koordinatörü Fadıl Kara tarafından çiçeklerle karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Elkatmış, Bitlis'te 2022 yılı okullar arası kros şampiyonasında, şampiyon olan takımımız bölge ve Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildiler. Slovakya'da yapılan yarışmalar sonunda da, takım halinde dünya birinciliğini elde ettiler. Takım ve bireysel olarak dünya kros şampiyonasında birinci olduk. Slovakya'da 24 Nisan'da ülkemizi temsilen şampiyonaya katılan takımımız bizi gururlandırmıştır. Takımımıza, antrenörlerimize, Bakanlığımıza, Valimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim dedi.

Atletizm Milli Takım Antrenörü Fahri Tunçtan ise şunları söyledi'Bugün burada olmamızın en büyük nedenlerinden biri ülkemize ilimize dünya şampiyonluğu kupasını kazandırmak oldu. Bununla ilgili 2 yıllık bir projemiz vardı. Dünya şampiyonluğunu yaşamak. Bunu da 24 Nisan'da Slovakya'da yapılan liseler arası Dünya Kros Şampiyonası'nda, ülkemize dünya şampiyonluğunu kazandırdık. 26 Şubat'ta Adana'da yapılan Türkiye şampiyonasında aynı zamanda dünya şampiyonası seçme niteliği taşıyan yarışmada birinci olduk. 24 Nisan'da Slovakya'da yapılan yarışmaya katılmaya hak kazandık. Bu sürede hedefimiz yarışmaya katılırken ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekti. Bunun için çalıştık, çaba gösterdik. Orada dünya şampiyonu olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu kupa sadece 6 sporcu ve bir antrenörün kazandığı bir başarı değil. Bu ilimizin başarısıdır. İnşallah daha büyük başarılar getirmeyi hedefliyoruz. (DHA)