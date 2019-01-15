Liselerde En Popüler Etkinlik: Münazara Yarışmaları
1 saat önce
Batıda yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan münazara; Harvard'da, Oxford'da, Sidney'den Moskova'ya dünyanın tüm büyük üniversitelerinde en prestijli ve entelektüel etkinlik olarak görülüyor ve uygulanıyor.
İngiltere Parlamentosunun yarısından fazlasının eski münazaracı olması; Oxford Münazara Kulübü üyeleri arasında 5 İngiliz Başbakanının çıkması, Bill Clinton, Tony Blair, Kofi Annan ve Oprah Winfrey gibi dünyayı yönlendiren kişilerin okullarında münazara yapmış olmaları bir tesadüf olmasa gerek.
Ülkemize baktığımızda da başarılı siyasetçilerimizin hepsinin iyi birer hatip ve münazaracı olduklarını görüyoruz. Uzun yılardır ülkemizde de ortaokul ve liselerde de münazara yarışmaları düzenlemektedir. Uluslararası yarışmalarda da ülkemiz okulları oldukça başarılı sonuçlar almaktalar.
Münazarayı lise öğrencilerine sevdirmek, bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencileri bir araya getirmek ve verimli bir paylaşım ortamı oluşturmak amacıyla düzenlenen ve gerek özel okullar gerekse devlet okulları tarafından desteklenen yarışmalardan biri de Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nin düzenlediği (HASAL) Münazara yarışması idi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:48 Kaynak: Bültenler
Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu
Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir
Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturudu
YÖK, Üniversite Girişlerinde Güvenlik Tedbirlerini Artırma Kararı Aldı