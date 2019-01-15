Son Dakika Haberleri: Liselerde En Popüler Etkinlik: Münazara Yarışmaları

Liselerde En Popüler Etkinlik: Münazara Yarışmaları

1 saat önce

Batıda yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan münazara; Harvard'da, Oxford'da, Sidney'den Moskova'ya dünyanın tüm büyük üniversitelerinde en prestijli ve entelektüel etkinlik olarak görülüyor ve uygulanıyor.

Liselerde En Popüler Etkinlik: Münazara Yarışmaları, System.String[]

İngiltere Parlamentosunun yarısından fazlasının eski münazaracı olması; Oxford Münazara Kulübü üyeleri arasında 5 İngiliz Başbakanının çıkması, Bill Clinton, Tony Blair, Kofi Annan ve Oprah Winfrey gibi dünyayı yönlendiren kişilerin okullarında münazara yapmış olmaları bir tesadüf olmasa gerek.

Ülkemize baktığımızda da başarılı siyasetçilerimizin hepsinin iyi birer hatip ve münazaracı olduklarını görüyoruz. Uzun yılardır ülkemizde de ortaokul ve liselerde de münazara yarışmaları düzenlemektedir. Uluslararası yarışmalarda da ülkemiz okulları oldukça başarılı sonuçlar almaktalar.

Münazarayı lise öğrencilerine sevdirmek, bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencileri bir araya getirmek ve verimli bir paylaşım ortamı oluşturmak amacıyla düzenlenen ve gerek özel okullar gerekse devlet okulları tarafından desteklenen yarışmalardan biri de Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nin düzenlediği (HASAL) Münazara yarışması idi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:48 Kaynak: Bültenler

Tony Blair, Bill Clinton, İngiltere, Güncel
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