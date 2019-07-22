Son Dakika Haberleri: Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı
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Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu.
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LGS, MEB, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:22 
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