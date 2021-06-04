Liselere Geçiş Sistemi (Lgs) Sınavına Girecek Adayların Dikkatine! - Son Dakika

LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek LGS sınavı için tramvaylarımız ve otobüslerimiz hizmetinizde olacaktır. Tramvaylarımız Pazar günü 07. 00 ile 14. 30 arasında tüm hatlarda sınava girecek adaylar, yanında 1 refakatçısı ve istisna kapsamında olan vatandaşlarımız için seferlerine devam edecektir.

Otobüslerimiz ise hafta içi planına uygun çalışacak olup, ilçe otobüslerimiz ve kırsal mahalle otobüslerimiz de seferlerine devam edecektir. İlçelerden merkeze otobüslerimiz 07. 00'de kalkacak olup, adaylarımız sınav belgelerini göstermek koşuluyla yanlarında 1 refakatçi ile otobüslerimizi kullanabileceklerdir.

Tramvay sefer aralıklarımız görseldeki gibi olup, otobüs saatlerimize ulaşmak için web sitemizin Hızlı Menü bölümünü kontrol edebilirsiniz.

TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLİYORUZ! ??