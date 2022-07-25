Liselere Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: "Öğrencilerin Yüzden 95'i, Tercih Ettiği Okullardan Birine Yerleştirildi"

Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin yaklaşık yüzde 95'inin tercih ettiği okullardan birine yerleştirildiğini açıkladı.

LGS sonuçları bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI

Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları da başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları ise 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, ise yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'u Merkezi Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. 2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93'ü ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor. Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme."

"DOLULUK ORANI YÜZDE 98"

Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarında, bu yıl 2021'ye göre artış sağlandığına işaret eden Bakan Özer, 2021'de yüzde 95 olan doluluk oranlarının yüzde 98,4'e ulaştığını kaydederek şöyle devam etti:

"Bu artışla eş zamanlı olarak bu kurumların doluluk oranları da önemli oranda arttı. 2021'de yüzde 95 olan doluluk oranları yüzde 98,4'e ulaştı. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95'e ulaştı. Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi."

SINAVSIZ YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 94'Ü İLK ÜÇ TERCİHİNDEN BİRİNE YERLEŞTİ

Liseye geçişte öğrencilerin yaklaşık yüzde 85'inin ortaöğretim kurumlarına yerel olarak yerleştirildiğini belirten Özer, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Yerel yerleştirmede, 2019'da öğrencilerin yüzde 91'i tercihlerindeki ilk üç okuldan birine yerleşirken bu oran 2020'de yüzde 92'ye çıktı. 2021'de ise yüzde 92 düzeyinde sabit kaldı. 2022'de ise yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihine yerleşme oranı yüzde 94'e ulaşarak, son 4 yılın en üst düzeyine ulaştı. Bu yıl ise Anadolu İmam Hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 57'si ilk tercihine, yüzde 88'i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleşti.

"MESLEKİ TEKNİK LİSELERE YERLEŞİM ORANI YÜZDE 52"

Bu yıl en büyük iyileştirme mesleki ve teknik ortaöğretimde yaşandı. İlk tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021'de yüzde 46 iken bu yıl yüzde 52'ye çıktı. Aynı zamanda, ilk üç tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021'de yüzde 82'den 2022 yılından yüzde 88'e yükseldi."