Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları yayımlandı
1 saat önce
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan lise kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:05 Kaynak: İHA
Liseye Geçiş Sınavı (LGS
) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan lise kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.
(İHA)
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