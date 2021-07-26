Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.

LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.