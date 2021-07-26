LİSELERİN BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

LİSELERİN BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

26.07.2021 18:18
LİSELERİN BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanları belli oldu.

LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanları belli oldu. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul. meb. gov. tr" internet adresinden ulaşılabiliyor. Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Yenimahalle Belediyesi'nden Depremzede Öğrencilere Lgs ve Yks Hazırlık Kursu Yenimahalle Belediyesi'nden Depremzede Öğrencilere Lgs ve Yks Hazırlık Kursu İzmit Çınar Akademi'den Depremzede Öğrencilere Çevrim İçi Sınav Hazırlığı İmkanı İzmit Çınar Akademi'den Depremzede Öğrencilere Çevrim İçi Sınav Hazırlığı İmkanı Bodrum Belediyesi'nin Öğrencilere Yönelik Ücretsiz Hazırlık Kursları Devam Ediyor Bodrum Belediyesi'nin Öğrencilere Yönelik Ücretsiz Hazırlık Kursları Devam Ediyor

LGS, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum LİSELERİN BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
19:21 İki gün önce hakem odası basan Mourinho, bu kez de U14 maçını karıştırdı
17:54 Lise öğrencisi parmağının sıkıştığı dolap kapağıyla hastaneye kaldırıldı
17:49 Jorge Jesus'un eski takımı Benfica'ya şike soruşturma açıldı
17:43 Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engeli kararı kaldırıldı
16:57 Rüşvetle suçlanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a 154 yıla kadar hapis talebi
16:21 Gamze Yağlıoğlu'nun ölümünde korkunç iddia! Eşinin cansız bedeni yerdeyken, sosyal medyada vakit geçirmiş
16:35 6 gün önce baba olan damadını öldüren kayınpeder, kendini böyle savundu: Konuşmaya gittim, yüzüme tükürdü
16:41 Balotelli, Türkiye'ye dönüyor! Hem de bu kez Süper Lig devinin formasını giyecek
16:07 Yalova'da arkadaşıyla kavga eden öğrenciye müdürden tek başına bekleme cezası! Baba suç duyurusunda bulundu
16:11 Gümüşhane'de aynı anda şarja takılan telefonlar yangına neden oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2023 19:42:40. #1.13#
SON DAKİKA: LİSELERİN BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement