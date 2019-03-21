Liselerle sanayiciler mobilyanın geleceği için buluşacak
1 saat önce
Mobilya sektörünün ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacı ile iş insanları ile bünyesinde Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerini bir araya getirecek olan "Mobilya Çalıştayı Protokolü" için imzalar atıldı.
Mobilya
sektörünün ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacı ile iş insanları ile bünyesinde Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
yöneticilerini bir araya getirecek olan "Mobilya Çalıştayı Protokolü" için imzalar atıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:36
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