Son Dakika Haberleri: Liselerle sanayiciler mobilyanın geleceği için buluşacak

Liselerle sanayiciler mobilyanın geleceği için buluşacak

1 saat önce

Mobilya sektörünün ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacı ile iş insanları ile bünyesinde Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerini bir araya getirecek olan "Mobilya Çalıştayı Protokolü" için imzalar atıldı.

Liselerle sanayiciler mobilyanın geleceği için buluşacak, System.String[]
Mobilya sektörünün ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacı ile iş insanları ile bünyesinde Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerini bir araya getirecek olan "Mobilya Çalıştayı Protokolü" için imzalar atıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:36 

Anadolu Lisesi, Murat Erat, Ekonomi
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