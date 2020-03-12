Liseli araştırmacılara ödülleri verildi - Son Dakika

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen "51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım, Teknolojik Tasarımı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Değerler Eğitimi, Coğrafya alanlarında yarışan öğrencilerden dereceye girenlere ödülleri verildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, gençlerin bu tür başarılı işlerde bulunmalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.

TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Hacıbeyoğlu, öğrencilerin önce bölgelerde sonra Türkiye'de ve dünyada gördükleri sorunlara çözümler bulmasını ve projeler üretmesini tavsiye etti.

Gençlerin gelecek için umut olduğunu vurgulayan Hacıbeyoğlu, "Sizler, çok güzel ve kıymetli projeler sunmuşsunuz ki yarışmaya katılanların şu an da yüzde 90'ını geride bıraktınız. 12 temel alanda yapılan yarışmada 18 projemizi, Diyarbakır ilinde yapılacak olan Türkiye finallerine göndereceğiz. Katılım gösteren ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Genç bilim insanlarının yetiştirilmesi ve teknoloji üretiminin genç nesillerce içselleştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada, Konya, Antalya, Afyon, Isparta, Burdur ve Karaman'dan öğrenciler, projeleriyle yer aldı.

Törene, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kurt, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Hamarta, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci de katıldı.