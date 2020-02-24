Liseli aşçı adayları, SUBÜ uygulama mutfağını gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liseli aşçı adayları, SUBÜ uygulama mutfağını gezdi - Son Dakika

Liseli aşçı adayları, SUBÜ uygulama mutfağını gezdi

6 saat önce

Lise öğrencileri, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek aşçılık programına katıldı.

Liseli aşçı adayları, SUBÜ uygulama mutfağını gezdi, System.String[]

Lise öğrencileri, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek aşçılık programına katıldı.

Serdivan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencileri, Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Uygulama mutfağını gezen öğrenciler, aşçılık programına ilişkin kapsamlı bilgi aldı.

Aşçılık Programı Başkanı Öğr. Gör. Taner Öztürk, sektöre doğrudan temas eden bir konumda bulunan meslek yüksekokullarında aşçılık eğitimi için gerekli her türlü donanım, uygulama mutfağı ve dersliğin bulunduğunu söyledi.

Eğitsel anlamda öğrencilerin meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri teorik altyapı ve uygulama deneyimini sunduklarını ifade eden Öztürk, "Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz aldıkları çağı yakalayan nitelikli eğitim sayesinde meslek hayatlarını yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde devam ettirme imkanına sahip oluyorlar. Mezun olunduğunda uluslararası beş yıldızlı otellerin mutfak ekiplerinde, restoranların mutfak ve işletme bölümlerinde, gıda işletmelerinin ürün geliştirme departmanlarında, yiyecek-içecek sektöründe eğitim veren kurumlarda kolaylıkla iş bulabiliyorlar." diye konuştu.

Sakarya, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ateş edilen yunuslar kıyıya vurdu
Isparta'da kaybolan liseli 3 genç kızın kaçma planı yaptığı ortaya çıktı Isparta'da kaybolan 3 liseli kız, Denizli'de otostopla bindikleri araçta görüntülendi Son Dakika: İdlib'de stratejik öneme sahip olan Neyrab köyü, muhaliflerin kontrolüne girdi

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:48:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Liseli aşçı adayları, SUBÜ uygulama mutfağını gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]