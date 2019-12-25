Liseli aşçılar 300 kişiyi doyuruyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liseli aşçılar 300 kişiyi doyuruyor - Son Dakika

Liseli aşçılar 300 kişiyi doyuruyor

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bir yandan yiyecek içecek hizmetleri üzerine eğitim alırken bir yandan da her gün 300 kişiye yemek çıkartarak üretime katkıda bulunuyorlar.

Liseli aşçılar 300 kişiyi doyuruyor, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bir yandan yiyecek içecek hizmetleri üzerine eğitim alırken bir yandan da her gün 300 kişiye yemek çıkartarak üretime katkıda bulunuyorlar. Yaptıkları yemekleri ise okulun yemekhanesinde satışa sunuyorlar.


Yiyecek İçecek Bölümü'nde 100 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaptığı uygulamalı eğitimler ile dikkatleri çekiyor. Öğrenciler 4 yıllık eğitim hayatları boyunca bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da üretime katkıda bulunuyorlar. Bir çok alanda özel siparişleri dahi alan öğrenciler her gün çeşitli resmi ve özel kurumlara yemek hizmeti sunmanın yanı sıra okulun yemekhanesinde öğle yemeği hizmetini halka açık bir şekilde sunuyorlar. Bir yandan eğitimlerini alan öğrenciler üretime yaptıkları katkılar nedeniyle döner sermayeden de paylarına düşeni alarak aile ekonomilerine destek sağlıyorlar. Hafta için her gün 300 kişilik sıcak yemek üretimi yapılan okulda öğrenciler hijyen kuralları, el maharetleri ve çalışma düzenleri ile örnek gösteriliyor.


Yiyecek, İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni Şenay Atakan "Öğrencilerimiz yemekhanede müşterilerimize gün içinde sunduğmuz yemekleri hazırlıyorlar. 4 kap yemek hazırlanıyor her gün. Öğrencilerimiz bu üretimin her aşamasında yer alıyor. Salata üretimi, tatlı üretimi, ana yemek ve yardımcı yemek üretiminde öğrencilerimiz birebir uygulama yaparak mesleğini öğrenme şansına sahip oluyor. Yemekhanemiz ve restoranımız döner sermaye kapsamında çalışmaktadır. Öğrencilerimiz burada çalıştığı sürece katkı payı almaktadır."dedi.


Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özgür Yenigöçke "Yiyecek içecek hizmetleri alanında toplam yüz öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz yemekhanemizde görev almakta Edremit halkına yemek hizmeti sunmaktalar. Diğer kurumlar ile iş birliğine girip onlara da yemek hizmeti sunmaktayız. Yemekhane salonumuzun kapasitesi şu an 110 kişilik. Aynı zamanda araçlarımız ile dışarı da yemek hizmeti sunabilmekteyiz kurumlara. Bir günde toplam 300 kişiye yemek hizmeti üretimi gerçekleştirebiliyoruz. " dedi. - BALIKESİR

Anadolu Lisesi, Balıkesir, Edremit, Akpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana, Hatay ve Kayseri'nin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü

Son Dakika Haberleri
18:00 D-100'DE OTOBÜSÜN YOLUNU KESEN SÜRÜCÜNÜN CEZASI BELLİ OLDU - Son Dakika
18:00 Bakan Pakdemirli: "Toplam 75 yangının 38 tanesi söndü, 17 yangın hala devam etmekte" - Son Dakika
18:00 Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı - Son Dakika
18:00 D-100'de otobüsün yolunu kesen sürücünün cezası belli oldu - Son Dakika
17:55 Rektör Polat, "Üniversite, Muş'un cazibesini artırıyor" - Son Dakika
17:45 Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Son Dakika
17:39 Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:03:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Liseli aşçılar 300 kişiyi doyuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]